Ac. Viseu vai recorrer da exclusão das competições profissionais

O Académico de Viseu vai recorrer da pena de exclusão por três temporadas aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), garantiu à agência Lusa o presidente da SAD, António Albino.

“O Académico tem a sua verdade e vai apresentá-la na justiça”, argumentou, deixando claro que “o clube tem a possibilidade de recorrer para as várias instâncias na justiça desportiva e vai fazê-lo na defesa” dos seus interesses.

O líder dos viseenses pediu “serenidade” aos adeptos, reafirmando a sua convicção de que o clube vai jogar a época 2019-20 na II Liga profissional e futebol.

Estas declarações foram prestadas à chegada ao estádio do Fontelo, onde a equipa do Académico de Viseu se treinou com normalidade.