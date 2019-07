“Ninguém se mete com o Jesus”: O Grande Lebowski vai ter um spinoff já em 2020

Uma das personagens mais queridas do filme de culto dos irmãos Coen que criou um sinónimo visual para o stoner de meia idade vai voltar: Jesus Quintana, o jogador de bowling lascivo de O Grande Lebowski, será a estrela da sequela de The Jesus Rolls, com estreia prevista para 2020. John Turturro volta a interpretar a personagem, mas também escreve e realiza o filme, noticiam as publicações Variety e IndieWire.

Em 1998, Joel e Ethan Coen lançavam um filme sobre o Jeffrey Lebowski, que preferia que lhe chamassem “The Dude” (ou “el duderino”, lá admitia), mas que partilhava o nome de baptismo com um milionário paraplégico de moral rígida. O Grande Lebowski foi pouco amado pela crítica mais reputada que via os Coen de Sangue por Sangue (1986) ou Fargo (1996) derivar em 1998 por uma via pouco respeitável de comédia à volta de cannabis, judaísmo, o pretensiosismo da arte e das elites e os traumas da geração que tanto se definia pela guerra do Vietname quanto pelo amor a uma cassete dos Creedence Clearwater Revival. “Os Coen não querem saber de estabelecer uma ligação entre o que está no interior das suas cabeças de espertalhões e o mundo pesado e por vezes doloroso em que o resto das pessoas vivem quando não estamos no cinema – ou talvez não saibam como fazê-lo”, arrasava na altura a crítica Daphne Merkin na veneranda revista New Yorker. "Puro nirvana”, elogiava por seu turno a revista Empire.

Mas nas últimas duas décadas, o filme tornou-se num artefacto cultural apreciado por várias gerações que citam o Dude, o veterano de guerra Walt ou o linguarudo Quintana com facilidade – afinal, “ninguém se mete com o Jesus”, gritava a personagem de Turturro. Mil t-shirts ou canecas de souvenir envergam o rosto de Jeff Bridges como o Dude, outras tantas recordam o estridente Jesus Quintana. Na segunda-feira, foi confirmado que o filme que continuará a vida dessa figura libidinosa e agreste está previsto para o início de 2020. Tem a bênção, mas não a mão, dos Coen, como Turturro explicou ao jornal britânico The Independent em Junho. “São meus amigos, amigos próximos, e mostraram o seu apoio quando eu disse que gostaria de explorar mais a personagem. Disseram ‘tens de fazer isso porque nós não o vamos fazer!’.”

John Turturro teve um contributo determinante para a construção da personagem de Jesus, tendo-se os Coen inspirado numa actuação em palco do actor em que emulava um pedófilo para desenhar Jesus Quintana. O lado físico da figura, dos seus maniqueísmos com uma toalha e uma bola de bowling à sua caracterização, tiveram também a autoria parcial de Turturro. A sua será a única personagem de O Grande Lebowski a aparecer no novo filme, que já terminou a rodagem em 2016 e tem estado em montagem. Chegou a ter como título Going Places, nome do filme de 1974 de Bertrand Blier de que também quer ser em parte um remake.

The Jesus Rolls tem, além de John Turturro, um elenco cheio de nomes sonantes. Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson ajudarão a contar a história de um filme “um bocadinho picante”. “Mostra quão estúpidos são os homens. É sobre isso que o filme é – as mulheres são as personagens mais fortes e mais coerentes”, disse ao jornal britânico. “É basicamente uma exploração da saída do Jesus da prisão. É uma comédia, mas uma comédia muito humana”, acrescentava na entrevista ao Independent – recorde-se que já em Lebowski o cadastro criminal de Quintana era um tema, mais precisamente por ser um pedófilo condenado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A sinopse oficial, citada pela imprensa especializada a partir do comunicado da produtora Screen Media (O Homem que Matou D. Quixote, Luz), que detém os direitos do filme, é a seguinte: “um trio de marginais cuja dinâmica irreverente e com uma carga sexual evolui para uma surpreendente história de amor” – o triângulo amoroso é composto por Turturro, Canavale e Tautou. Também há um(a) cabeleireiro(a) armado(a) à mistura. A distribuição internacional é da Cornerstone Films Limited.

O Grande Lebowski originou uma religião registada, uma convenção de fãs exclusiva e deu o nome a duas espécies de aranha. Está longe de ser o filme mais rentável dos Coen (esse é Indomável, de 2010), ou o mais unânime, mas é um dos que mais paixões descomprometidas despertou.