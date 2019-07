Pierre Aderne homenageia João Gilberto com Uma casa portuguesa

O cantor e compositor brasileiro Pierre Aderne, há anos residente em Portugal, já tinha anunciado: na noite de 6 de Julho, ia cantar Uma casa portuguesa no Coliseu de Lisboa, durante o espectáculo do projecto Rua das Pretas, com o arranjo dado àquela canção, ali mesmo, por João Gilberto, ao actuar no Coliseu em 1984. E já tinha gravado um vídeo com Uma casa portuguesa, que seria lançado depois do espectáculo. Só que, minutos antes de subirem ao palco, foi dada a notícia da morte de João Gilberto. E o tributo acabou por ganhar maior significado, transformado em homenagem.

O vídeo, esse, é revelado agora. Com Pierre Aderne (voz e violão), estão Humberto Araújo (flauta) e Cláudia Masiso (voz adicional). A realização é de Carlos Mendes Pereira, a edição de Cláudia Silvestre e a produção executiva de Nane Medeiros. Gravação e tratamento de áudio de Hector Castilho, com masterização de Ricardo Garcia/Magic Master. Esta versão da canção (celebrizada por Amália, com letra de Reinaldo Ferreira e Vasco Matos Sequeira e música de Artur Fonseca) faz parte do disco Rua das Pretas, Lisbon Edition, editado em 2019 por Abacateiro Records.