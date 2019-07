Amas a recibos verdes: “Disseram que há igualdade, mas para nós não”

Em casa de Emília Alves, 55 anos, há cerejas pintadas na parede, um quadro pendurado com desenhos feitos pelas crianças e brinquedos para várias idades: de bonecos de peluche a jogos de tabuleiro. Pousada em cima de uma mesinha feita à medida dos mais pequenos está uma lancheira térmica onde vieram os almoços do refeitório do Moinho da Juventude, a associação na Cova da Moura (Amadora) que é responsável pelas amas do bairro enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

