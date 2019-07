Investigação ao colapso ao BES prolongada sem nova data final

O inquérito-crime ao colapso do Banco Espírito Santo (BES), que o antigo director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal determinara, no início deste ano, que deveria ser concluído até esta segunda-feira, vai ser prolongado, sem nova data final.

O actual director do DCIAP, Albano Morais Pinto, - o anterior foi ocupar o cargo de procurador-geral distrital de Lisboa – decidiu fixar “o prazo de três meses, contados a partir da devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos”, para a conclusão do inquérito.​ A informação foi divulgada esta segunda-feira pela Procuradoria-Geral da República, num comunicado.

A nota precisa que o anterior director do DCIAP, Amadeu Guerra, decidiu, num despacho de 3 de Janeiro deste ano, fixar 8 de Julho como prazo máximo para concluir a investigação – esta segunda-feira –, considerando no essencial que os “elementos em falta relativamente à devolução das cartas rogatórias, nomeadamente da Suíça (…), mostravam-se imprescindíveis à apreciação objectiva e subjectiva da factualidade a que respeitavam”. Notava igualmente que tinham sido efectuados novos pedidos de cooperação internacional, havia “um acervo muito grande de traduções a realizar que estava em curso“ e “um número significativo de audições a realizar — algumas no estrangeiro (…) — bem como o interrogatório dos visados pelos factos em investigação”.

Por despacho datado desta segunda-feira, Albano Morais Pinto considera que o estado actual da investigação, que lembra ter como finalidade a descoberta da verdade, ainda não permitiu “a recolha de todos os elementos de prova indispensáveis a permitir concluir pela ocorrência ou não dos factos objecto” do inquérito. “Não obstante as diligências adequadas para esse efeito já se encontrarem há muito em execução, os seus resultados, ainda que na maioria já obtidos, o não estão na totalidade, atendendo designadamente ao facto de tal depender de cooperação judiciária internacional não integralmente satisfeita, pese embora as persistentes iniciativas desenvolvidas pelos magistrados titulares do inquérito”, lê-se no comunicado.