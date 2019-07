Alimentados a bolachas e sumos: doentes psiquiátricos nas urgências em Coimbra dias a fio

A denúncia foi feita pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) com base num abaixo-assinado firmado por perto de 40 elementos do corpo clínico: a falta de vagas para internamento de agudos de psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está a deixar “doentes com critérios para internamento compulsivo e que permanecem vários dias no serviço de urgência”.

De acordo com o comunicado, enquanto aguardam por uma vaga no Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria, os doentes passam dias “com dificuldades em satisfazer as suas necessidades básicas de higiene e alimentação”. Ingerem apenas sopa, bolachas, leite ou sumos. A cada dia, “ficam mais vulneráveis e tendem a desenvolver complicações orgânicas com infecções hospitalares”.

Perante tal situação, grande parte do corpo clínico do serviço de Psiquiatria enviou um documento ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E é esse documento, assinado por perto de 40 clínicos, que leva a Ordem dos Médicos a agir.

O número de camas tem vindo a diminuir, de forma progressiva. E, como explica o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, na comunicação divulgada esta segunda-feira, “atingiu um pico no final de 2018 aquando do encerramento da Psiquiatria Mulheres”.

Tentou-se compensar o fim dessas vagas recorrendo ao Internamento Masculino dos Hospitais da Universidade de Coimbra e ao Pavilhão 2 do Hospital Sobral Cid, o que levou à “sobrelotação desses espaços”. E desde essa altura, “face à carência por vezes grave de camas, há doentes com patologia psiquiátrica que, por permanecerem há demasiado tempo no Serviço de Urgência, são internados noutras enfermarias, sem os devidos cuidados especializados”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Este é um grito de alerta para uma realidade desumana, pois resulta em graves consequências para os doentes”, diz. “O CHUC tinha um centro de referência nacional na área da psiquiatria que está a ser gradualmente destruído”, prossegue. “O Conselho de Administração deveria valorizar a excelência do trabalho realizado pelos profissionais na área da saúde mental e não estar a pôr em causa a própria dignidade dos doentes”.

Alegando que “a ministra da Saúde não pode pactuar com esta grave falta de acesso a cuidados de saúde e a sua gradual desumanização”, Costa Cortes defende que “é urgente devolver vagas de internamento de agudos, pelo menos, em número igual ao existente em 2018 e reverter o grave retrocesso de que é alvo o Serviço de Psiquiatria”.

O PÚBLICO já contactou o CHUC e o Ministério da Saúde, mas até agora não obteve qualquer reacção.