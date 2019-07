Agente da PSP detido com 90 quilos de droga no carro

Um agente da PSP foi detido nesta segunda-feira com 90 quilos de haxixe no carro em que viajava com mais duas pessoas, noticiou a TVI e confirmou o PÚBLICO junto de fonte policial. O polícia, de 45 anos, estaria a ser investigado pelo Departamento de Investigação Criminal da PSP há mais de um ano. Estava colocado na PSP de Gondomar.

O polícia foi interceptado por colegas da investigação criminal ao volante do automóvel, quando voltava ao Porto vindo do Algarve. Os investigadores suspeitam que a droga tenha sido recolhida no Algarve.

A polícia continua, na tarde desta segunda-feira, a realizar diligências neste processo, nomeadamente buscas em casa do agente da PSP, pelo que o total de quilos de droga apreendidos poderá aumentar.