Dos domingos da BBC Vida Selvagem até ao Parlamento Europeu

De mochila às costas e fato de treino, Francisco Guerreiro atravessa as rochas negras junto à Estrada do Guincho até perto do mar. “Ah, é aquela rede!” “Já é quinta tentativa para tirarmos daqui isto”, responde um dos membros do grupo que se reúne frequentemente em Cascais para acções de recolha de lixo. Na manhã de meados de Junho em que o PÚBLICO acompanhou o eurodeputado eleito pelo PAN, o grupo de quatro pessoas tem uma missão especial: tentar libertar do labirinto apertado de rochas afiadas uma rede com quase 30 anos, utilizada por pescadores nas décadas de 70 e 80. “Há dias com mais lixo, menos lixo, mas uma coisa é certa: há sempre lixo”, diz Francisco Guerreiro.

