Eurodeputado do PS André Bradford internado em estado grave

O eurodeputado do PS André Bradford, indicado pelos Açores, está internado em Ponta Delgada em estado grave. A representação do PS no Parlamento Europeu enviou um comunicado às redacções no qual explica que foi informada esta segunda-feira de manhã de que “o deputado André Bradford foi internado no Hospital de Ponta Delgada na sequência de um episódio de saúde ocorrido durante a madrugada”.

“A delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu acompanha de perto e com preocupação a situação clínica do seu deputado”, prossegue o texto. Ao que o PÚBLICO apurou, André Bradford terá sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) durante a madrugada e estará em coma induzido.

André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, é licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da secretaria regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional do PS nas eleições europeias de 26 de Maio de 2019, em quinto lugar.

O eurodeputado tomou posse na semana passada no Parlamento Europeu, numa sessão em Estrasburgo.