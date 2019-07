Costa, o insensível

Quem esteja habituado a acompanhar a política que este governo de António Costa, apoiado pela “geringonça”, tem posto em prática ao longo de quase quatro anos, não pode deixar de notar a insensibilidade que o primeiro-ministro tem manifestado face às greves que têm acontecido e que se revestem de características nunca vistas: é que, ao contrário do tempo dos governos anteriores, apesar de António Costa afirmar que tem governado a defender os interesses e necessidades de todos os portugueses (...), nunca depois do 25 de Abril houve tanto descontentamento manifestado pelas inúmeras greves de todas as classes profissionais com elevadas percentagens de adesão (...). O ministro das Finanças, que tem praticado uma política de direita para serem aprovados os orçamentos pela CE, afirma que não há dinheiro. Devia acrescentar que não o há para distribuir pelos contribuintes, porque tem muitos milhões cativados ou imobilizados. Mas todos os dias há dinheiro em barda aos milhões para isto e para aquilo, nunca se descuidando de acudir a bancos com a ajuda de milhares de milhões, como tem acontecido. (...) Este governo continua vaidosamente pensando e querendo convencer-nos que tem feito diminuir a pobreza do país quando apenas trabalhou para reduzir o défice. (...)

Artur Gonçalves, Sintra

Democracia afogada

Aproximam-se as legislativas e, mais uma vez, os partidos dominantes não deixam que os pequenos sobressaiam. A divisão em círculos eleitorais e o método de Hondt (que serviria para favorecer as minorias) prejudicam a ascensão dos pequenos partidos. Nas legislativas de 2015, de um universo de cerca de nove milhões e meio de eleitores, votaram cerca de cinco milhões e meio; quer dizer que dos cerca de 42.000 votantes necessários para elegerem um deputado, em relação aos realmente votantes, bastariam cerca de 22.000. Ora, se esquecêssemos os círculos eleitorais e o Hondt, e dividíssemos por 22.000 os votos obtidos por cada partido, no mapa dos votantes haveria uma meia dúzia deles que elegeriam deputados pelo facto de terem atingido a fasquia dos 22.000 votos (Livre, PNR, Partido da Terra, Nós Cidadãos, PCTP). Se nos lembrarmos que o BE e o PAN começaram por ser incipientes partidos e hoje já são pesos pesados, é altura de promovermos mais partidos para novas “geringonças” que favoreçam a todos e não só a alguns.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Salgueiro Maia, capitão de Abril

Faria agora 75 anos de idade o capitão Salgueiro Maia, um dos ícones da Revolução saída do 25 de Abril de 1974. Generoso, corajoso, solidário e valente são algumas das qualidades que o marcaram enquanto um dos principais mentores do 25 de Abril. Nunca quis honrarias, excepto aquela que lhe foi entregue pelo então Presidente, Ramalho Eanes. Foi determinante para o derrube duma ditadura com mais de 40 anos. O valoroso Salgueiro Maia foi um exemplo de tenacidade e luta em prol de um Portugal democrático. Fazem falta Salgueiros Maias!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas