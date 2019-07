Trump diz que EUA “não vão lidar mais” com o embaixador britânico e culpa May pela “confusão” do “Brexit”

Donald Trump afirmou esta segunda-feira através do Twitter que os Estados Unidos “não vão lidar mais” com o embaixador britânico​, depois de ter sido revelado um documento diplomático em que Kim Darroch descreveu a administração de Trump como “inepta” e “excepcionalmente disfuncional” e o próprio presidente dos Estados Unidos como “incompetente” e “inseguro”.

“Eu não conheço o embaixador, mas ninguém gosta dele ou pensa particularmente bem da sua pessoa aqui nos Estados Unidos. Nós não vamos lidar com ele daqui para a frente”, afirmou Trump na mesma série de tweets em que também criticou a ex-primeira-ministra Theresa May.

“Que confusão que elas e os seus representantes criaram. Eu disse-lhe como é que ela deveria ter feito, mas ela decidiu ir por outro caminho. A boa notícia para o maravilhoso Reino Unido é que eles em breve terão um novo primeiro-ministro. Embora tenha desfrutado da magnífica visita de Estado no mês passado, foi com a Rainha com quem fiquei mais impressionado!”, escreveu Trump.

A reacção de Trump no Twitter deve-se à revelação de um documento diplomático neste domingo pelo jornal britânico tablóide Mail on Sunday. O embaixador escreveu, em despachos enviados para o Reino Unido, que a presidência de Trump poderia “colapsar” e acabar “em desgraça”. No mesmo documento, Donald Trump é ainda descrito como “inseguro” e “incompetente”.

“Nós não acreditamos que esta administração se torne substancialmente mais normal, menos disfuncional, menos imprevisível, menos facciosa, menos desastrada e inepta diplomaticamente”, disse Darroch, de 65 anos.

O diplomata garantiu que as “lutas internas e o caos” dentro da Casa Branca – que Donald Trump continua a insistir em classificar como “notícias falsas” – são “na maioria dos casos verdadeiras”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os documentos confidenciais que foram publicados pelo Mail On Sunday remontam a 2017. No entanto, num dos documentos mais recentes, de Junho deste ano, Darroch critica a política externa “incoerente” e “caótica” de Trump relativamente ao Irão.

O diplomata questiona mesmo a veracidade das declarações do presidente norte-americano, que disse ter cancelado a operação por implicar a morte de 150 pessoas no Irão. “É mais provável que nunca tenha estado totalmente convencido e que estivesse preocupado com a forma como a inversão das suas promessas de campanha de 2016 seriam vistas em 2020”, escreveu.