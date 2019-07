“A morte de Vincent Lambert é inevitável”. Máquinas vão ser desligadas

Os pais de Vincent Lambert, enfermeiro francês que ficou tetraplégico e em estado vegetativo após um acidente rodoviário em 2008, anunciaram esta segunda-feira que as máquinas que o mantêm vivo vão ser desligadas. Lambert deixou de receber tratamentos médicos na passada terça-feira, após decisão do Supremo Tribunal ter decretado o fim da “hidratação e nutrição do paciente”, bem como da “sedação profunda do doente”.

“Desta vez acabou. Os nossos advogados forçaram ainda o recurso nos últimos dias e realizaram as acções finais para fazer valer o recurso suspensivo perante a ONU, que beneficiava o Vincent. Mas em vão”, dizem Viviane e Pierre Lambert, em comunicado citado pelo jornal francês Le Monde. “A morte de Vincent [Lambert] é agora inevitável” e “se não aceitarmos isso, só podemos nos resignar”.

A própria família Lambert estava dividida: pais e uma irmã queriam manter Lambert vivo artificialmente, enquanto a sua esposa, cinco irmãos e um sobrinho concordavam que as máquinas deviam ser desligadas.

A irmã mais nova de Vincent Lambert, Marie, disse à agência France-Presse de que os seus pais tinham tomado a “decisão sensata”. "Estou surpreendida, achei difícil de acreditar depois de anos de luta. É respeitoso.” A familiar esclareceu ainda que o processo de sedação de Vincent está na “última fase” e garantiu junto dos médicos que o irmão “não irá sofrer”. “Os efeitos da desidratação estão a ser sentidos, mas não sabemos quantos dias levará. Essa espera é muito dolorosa para todos”, explicou.

Instalado no Serviço de Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar Universitário de Reims, a noroeste de França, termina a batalha jurídica pela vida de Vincent Lambert, que se tornou símbolo do debate sobre a eutanásia naquele país nos últimos 11 anos.

Em 2011, os médicos que seguiam o caso descartaram por completo qualquer possibilidade de melhoria do estado de saúde de Vincent Lambert, que em 2014 passou a ser classificado como vegetativo. Um dia depois dessa decisão do Conselho de Estado francês, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos exigiu a continuação dos tratamentos. Parte da família de Vincent já acusava a sua oposição, desde 2013, de que queriam “assassinar uma pessoa deficiente”.

Entre várias interrupções no tratamento e alimentação de Vincent Lambert, o caso foi levado até às mais elevadas instâncias judiciais — à Organização das Nações Unidas (ONU) — até ser considerado legal que as máquinas podiam ser desligadas. Em Maio deste ano, Vincent Lambert voltou a deixar de ser alimentado e hidratado, após nova decisão médica e jurídica.