Sem cordas: homem escala edifício de 310 metros em Londres

Um homem escalou na madrugada desta segunda-feira o The Shard, um dos edifícios mais altos da Europa com quase 310 metros de altura. De acordo com testemunhas no local, o homem terá feito a maior parte do percurso sem cordas ou arnês de segurança.

O alpinista foi depois abordado pela polícia, mas acabou por não ser preso. Segundo o diário britânico Guardian, o homem foi visto a escalar o edifício na madrugada desta segunda-feira por transeuntes que divulgaram vídeos e imagens nas redes sociais.

A polícia metropolitana de Londres explica que recebeu o alerta às 5h15, depois de relatos de que um homem se encontrava a subir o The Shard sem cordas. “Os serviços de emergência compareceram [no local] e o homem entrou no edifício onde foi abordado pelos polícias. Ele não foi preso”, revelou a polícia numa nota publicada no Twitter. No local estariam ainda ambulâncias e um drone a gravar o sucedido.

Um porta-voz da Real Estate Management, a empresa proprietária do The Shard, confirmou ao Guardian a ocorrência de “um incidente” no arranha-céus, envolvendo “um membro do público que escalou o edifício” na manhã desta segunda-feira.

“A pessoa foi apreendida e detida pela polícia em segurança. Algumas áreas à volta da base do The Shard que foram fechadas ao público por precaução já foram parcialmente reabertas. A segurança pública e a segurança das pessoas que vivem, trabalham e visitam o The Shard e a área ao redor é de extrema importância para nós. Felizmente ninguém se magoou devido a esta actividade perigosa e nós vamos ajudar a polícia com a sua investigação”, acrescentou o porta-voz.

Esta não será, porém, a primeira vez que tal acontece. Em 2017, o youtuber CassOnline escalou da plataforma panorâmica acessível ao público ao topo do edifício, tendo publicado um vídeo da “missão” no seu canal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quatro anos antes, um grupo de activistas da Greenpeace também escalou o edifício como forma de protesto contra a extracção de petróleo no Árctico e, em 2012, os proprietários do The Shard chegaram mesmo a recorrer ao tribunal para impedir que Alain Robert, conhecido como o “Homem-Aranha” francês, escalasse o arranha-céus.

O The Shard, um arranha-céus localizado em Southwark, foi inaugurado em 2012. O edifício foi desenhado pelo arquitecto italiano Renzo Piano, tem 95 andares (sendo o 72.º piso o mais alto habitável) e 309,6 metros de altura. No exterior, está coberto por 11.000 painéis de vidro — o equivalente, em área, a oito campos de futebol — e é considerado o edifício mais alto da Europa Ocidental.