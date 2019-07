Porto de Lisboa recebeu quase 240 mil passageiros nos primeiros seis meses do ano

O Porto de Lisboa recebeu, nos primeiros seis meses do anos, 239.135 passageiros de cruzeiro, mais 8% face ao mesmo período do ano passado, anunciou esta segunda-feira o Porto de Lisboa. De Janeiro a Junho de 2019 registaram-se ainda 29 travessias transatlânticas – em igual período de 2018 tinham sido 24 –, verificando-se igualmente o aumento do número de navios de cruzeiro a navegar no mar Mediterrâneo e nas ilhas atlânticas, que passou de 177, em 2018, para 193, em 2019.

Segundo explica a empresa em comunicado, este aumento deve-se ao crescimento de 41% dos passageiros em turnaround (quando decorre embarque e desembarque de passageiros), que passaram de 20.518 para 29.026, e de 5% dos passageiros em trânsito, que passaram de 200.554 para 210.109. O passado mês de Maio foi, de resto, aquele em que o Porto de Lisboa recebeu o maior número de passageiros de sempre com 85.700, ultrapassando o recorde anterior de 81.971, datado de 2017.

O crescimento do segmento de turnaround, justifica a presidente do conselho de administração do Porto de Lisboa, Lídia Sequeira, é resultado da entrada em funcionamento do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, inaugurado em Novembro de 2017, “que oferece as melhores condições para acolher navios e passageiros de cruzeiro, mas também do potencial elevado que a cidade de Lisboa lhe confere, em especial com a sua beleza, o seu património e com a sua localização no cruzamento das principais rotas”.

No início de Junho, o Porto de Lisboa foi reconhecido, pelo quarto ano consecutivo, como o melhor porto de cruzeiros da Europa, na 26.ª edição dos World Travel Awards Europa. Mas se este é um indicador que apresenta bons sinais para a economia da capital, acaba por ter um retorno negativo para o ambiente. Também nesse mês foi divulgado um estudo elaborado pela Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E), que avaliou as emissões de diferentes poluentes provenientes de 203 navios de cruzeiro de luxo de 50 portos europeus, e colocou Lisboa em sexto lugar entre as cidades europeias mais expostas à poluição por navios de cruzeiro — depois de Barcelona, Palma de Maiorca, Veneza, Civitavecchia (Roma) e Southampton.