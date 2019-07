Festival do Caracol de Loures arranca esta quinta-feira

A Câmara Municipal de Loures anunciou nesta segunda-feira que o Festival do Caracol, que começa nesta quinta-feira, deve atrair ao município mais de 100 mil pessoas, número já registado em edições anteriores deste evento gastronómico.

A vigésima edição do Caracol Saloio de Loures, organizada pela autarquia, decorre entre quinta-feira e o dia 28 de Julho, junto ao Pavilhão Paz e Amizade. A novidade deste evento, que contará com a presença de 10 tasquinhas, é a introdução de copos recicláveis, referiu a autarquia do distrito de Lisboa, em comunicado.

Fusilli de caracoleta, caçarola de caracoleta à lourense, caracoleta à Brás, açorda de caracol, caril de caracóis, feijoada de caracoleta, chili de caracoleta, espetada de caracoleta à setubalense, caracoleta com beringela e cachupa de caracoleta à moda de Cabo Verde são alguns dos pratos que podem ser degustados no festival.

No exterior da tenda do festival haverá também um espaço de artesanato, “show-cooking”, música e animação para os mais novos.

A entrada no festival do Caracol é gratuita, abrindo as portas às 17h00.

Os preços variam entre os 5,5 euros para o prato médio de caracóis e os oito euros para os pratos de especialidade.