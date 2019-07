O barulho que afecta mais de 400 mil pessoas (só em Lisboa)

A Zero esteve a ouvir os aviões que passavam por cima do Campo Pequeno durante 38 horas e concluiu que, nos períodos nocturnos, os valores de ruído previstos na lei foram ultrapassados, assim como o número de descolagens e aterragens previstas. Neste episódio ouvimos o ambientalista da Zero Francisco Ferreira.

