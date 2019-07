Quem esperou pela pensão poderá corrigir IRS

Os cidadãos que durante meses ficam à espera de lhes ser atribuída a reforma e recebem os valores em atraso mais tarde, num só momento, vão deixar de ser penalizados no IRS. Quem se confrontou com situações destas nos últimos cinco anos vai poder corrigir o imposto. O Governo prepara uma forma de divulgar esta possibilidade, revela a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, em entrevista ao Negócios nesta segunda-feira.

Os atrasos na atribuição das pensões – e as consequências no IRS do pagamento dos retroactivos de uma só vez – era um problema para o qual Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, já tinha pedido uma solução, lembrando que esta situação se passava, por exemplo, com pensionistas cujos “baixos rendimentos garantiam que nunca seria objecto de incidência de IRS e que tenha[m] vivido anos a fio com um rendimento inferior ao que lhe era devido por causa de um erro de cálculo do acerto de contas”.

Cláudia Joaquim confirma que há duas alterações para resolver estas situações. “Já foi aprovada esta semana [semana passada] na Assembleia da República uma alteração ao código do IRS que visa exactamente solucionar essa questão e uma das normas que permite que possa retroagir ou ter efeitos a rendimentos de pensões pagos por relação aos últimos cinco anos”.

Um pensionista que vai agora receber todo o montante em falta, será tributado “por relação ao mês de referência daquele valor”, porque o rendimento vai ser considerado como sendo do ano anterior.

São duas as alterações. “Uma tem a ver com a própria taxa que é aplicável no ano, ou seja, a taxa não aumenta por existir um pagamento concentrado de rendimentos. E há também a possibilidade de essas declarações rectificativas que poderão afectar a cada ano o rendimento de pensão correspondente. Essa era uma preocupação que o Governo também tinha. Já estamos a articular com o Ministério das Finanças, para que possamos divulgar estas alterações”, explica a secretária de Estado.