Sporting cumpre primeiro treino na Suíça ainda sem Battaglia e Rosier

O Sporting realizou nesta segunda-feira o primeiro treino no estágio de pré-temporada de futebol em solo suíço, numa sessão orientada pelo treinador Marcel Keizer, que ainda não contou com os lesionados Battaglia e Rosier. Nesta estreia em Feusisberg, o reforço Eduardo acabou por ser o porta-voz do grupo.

“Fui bem recebido por todos. É um grupo que almeja grandes coisas nesta temporada. Estou muito contente de estar no Sporting e espero fazer um grande ano”, começou por afirmar o médio que na época passada representou o Belenenses SAD.

Destacando que faz parte de um plantel “de grande qualidade”, com jogadores “de nível mundial”, o brasileiro de 24 anos mostrou-se preparado para o desafio: “Faço as duas posições, 6 e 8, como aconteceu no Belenenses. Estou habituado a essa polivalência e estou preparado para exercer a função que o professor [Marcel Keizer] queira”.

Dos 29 convocados pelo técnico holandês, o argentino Rodrigo Battaglia e o reforço francês Valentin Rosier foram os únicos ausentes dos trabalhos, uma vez que continuam entregues ao departamento clínico, a recuperarem das respectivas lesões.

Na Suíça, os “leões” têm agendados dois encontros de preparação, diante do FC Rapperswill-Jona, na quarta-feira, e frente ao FC St. Gallen, no sábado.