Nadal afasta João Sousa dos quartos-de-final em Wimbledon

João Sousa não conseguiu a surpresa total em Wimbledon, num encontro histórico que marcou a estreia de um português nos “oitavos” da competição londrina. Rafael Nadal ultrapassou o tenista português em três sets (6-2, 6-2, 6-2). Foi a terceira derrota do português frente ao espanhol, depois de 2014 e 2016, ambas as vezes em terra batida, a especialidade do 2.º do ranking ATP.

João Sousa foi o primeiro tenista português a competir na segunda semana do Torneio de Wimbledon, o mais prestigiado das quatro provas do Grand Slam. No período de 10 meses, foi a segunda vez que atingiu os oitavos-de-final de um major, repetindo o resultado obtido no Open dos EUA, em Setembro do ano passado.

Daniel Evans foi o adversário que ultrapassou para chegar ao duelo com Rafael Nadal, num jogo com cinco sets e que se prolongou por quatro horas.