“Gostava de fazer mais uma etapa da The Ocean Race”

No palmarés tem duas vitórias na America's Cup, três participações na Whitbread Round the World Race, prova rebaptizada em 2001 de Volvo Ocean Race e que na próxima edição passará a chamar-se The Ocean Race, e mais de duas dezenas de travessias do Atlântico, do Indico e do Pacífico, mas aos 58 anos João Cabeçadas não pára de acrescentar medalhas ao seu currículo: No passado fim-de-semana, em Lagos, o mais internacional dos velejadores portugueses foi uma peça fulcral na vitória dos suíços Alinghi no Mundial de GC32.

