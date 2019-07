O que pode acontecer num almoço de família?

Maria, cinco anos, o membro mais novo de uma família que reúne de forma regular quatro gerações à volta de uma mesa, há muito vinha expressando a insatisfação de não poder pintar a gosto a pele dos personagens dos seus desenhos. Num desses encontros, a menina é presenteada com uma caixa de 12 lápis que recobriam todas as cores da pele, do branco ao preto. Maria regozija!

A mãe da menina diz-lhe: “Agora podes pintar pessoas de todas as cores!” A menina, surpresa, pergunta: “Pessoas de todas as cores?” A mãe responde: “Sim, na tua sala há o Luís que é chinês e a Luana que é negra, não é?” A indignação estampa-se no rosto da criança, que remata com toda a determinação: “Os meninos não têm cor!” E vai buscar um caderno disposta a fazer uso dos seus novos lápis.

Desenha dois meninos claramente identificados em termos de diferença de sexos. A tonalidade geral do desenho e a sua ambiguidade leva a que alguns dos presentes interpretem a cena como sendo uma festa e outros como uma tempestade. Maria nada diz, mas sorri.

Todos se envolvem numa conversa que acaba a versar um tema que nunca antes havia sido abordado: o racismo. Nesta família fala-se de mais ou menos todos os temas, do pessoal, à actualidade, passando pelo futebol (são todos do mesmo clube). Mas as posições e concepções de cada um sobre este tema, ou não tema, foram absolutamente surpreendentes pelas marcadas diferenças e pelo que tinham de desconhecido.

Revelam-se ideias claras e firmes, nada consensuais, e em rota de colisão com a “mentalidade” de grupo, pontuadas por dois extremos: de um lado, “não sou racista, mas não tolero pretos e então ciganos nem vê-los”; e do outro uma posição condescendente e paternalista do género “coitados, sofrem tanto com a exclusão, a estigmatização, a periferização e depois, no caso dos negros, o passado de escravos e colonizados”…

O espanto e embaraço foi geral, sendo então falado nos seguintes termos: como é que na família não se sabia que assim era, como é que existiam ideias tão divergentes? Onde e como haviam sido construídas tais concepções? Todos se envolveram na procura de uma explicação e compreensão do fenómeno, cientes de que tais concepções estavam bem ancoradas e tinham sido aprendidas. Foram identificadas algumas fontes, que iam dos manuais escolares, das três gerações mais velhas, aos ditados e expressões que estão na linguagem do dia-a-dia (a título de exemplo: “pintava a minha cara de preto” ou “com um olho no burro e outro no cigano”). Podemos negar e continuar a silenciar que existe, impregnada na sociedade portuguesa, uma ideologia e uma transmissão do racismo, que se dirige (e atinge) fundamentalmente aos negros mas também aos ciganos?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Será útil contextualizar esta família, com origens cruzadas que vão do Minho ao Algarve, do litoral ao interior, nas suas condições socioeducativas e nas relações com os fenómenos migratórios. Desde a 2.ª geração que todos nasceram e vivem em Lisboa, Os mais velhos, na casa dos 80 anos, pouco ou nada escolarizados, reportam casos de familiares que partiram para o Brasil ou os EUA, nos anos 1920. Na geração seguinte, na casa dos 60 anos, todos escolarizados e em alguns casos com o nível superior de estudos, reportam casos que partiram para a Europa. A 3.ª geração, por volta dos 30 anos, toda realizou estudos superiores e não reporta nenhuma migração. Não há na família ninguém que tenha estado em África e apenas um fez serviço militar obrigatório em Angola (assunto do qual nunca falou, nem tão-pouco alguém na família). Só a partir da geração que está agora na casa dos 30 é referida a existência de negros, mas não a de ciganos, nas turmas que frequentaram nos diversos ciclos de estudos em escolas públicas, com a particularidade de se tornarem cada vez mais raros, até quase desaparecerem no ensino superior. Nos bairros e prédios em que moram não há ciganos e raros são os negros. Não conhecem negros nem ciganos nos serviços públicos. Seria fastidioso inventariar o óbvio: negros e ciganos não só estão longe das nossas vidas, mas também o estão das nossas vistas. Omitir que existem é mesmo muito fácil, até há o ditado “longe da vista, longe do coração”!

Maria lançou o mote: “Cor da pele? Meninos são apenas meninos, meninos e meninas, sendo o cor-de-rosa a cor das meninas, e depois há outras cores que podem ser partilhadas por todos!” O racismo é uma construção social, formada e formatada. Com cinco anos, Maria ainda não sabe do que se trata, mas vai ficar a saber, a seu tempo.

Nesta família, e na sociedade portuguesa, silenciar o racismo tem o seu retorno feito de preconceito, desvalor e segregação. Na família são transmitidos os valores mais determinantes da socialização. Entre eles, está a inscrição no mundo e o valor e peso que têm os outros, os extra familiares, os que têm outra cor de pele, mas também os que chegam vindos de outras paragens, tal como nós já fomos para a Europa, a África e as Américas. A família enfrenta os novos desafios de trazer para o seu seio a vontade e o empenho de preparar para novas formas de humanidade e de cidadania.