Archie já foi baptizado em cerimónia privada

Com exactamente dois meses de idade, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, foi baptizado este sábado, dia 6, no Castelo de Windsor, onde os duques de Sussex se casaram. O baptismo foi oficializado pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Esta foi uma cerimónia mais privada que o habitual – ao contrário do que aconteceu com os filhos de William e Kate, os jornalistas não foram autorizados a fotografar a chegada da família real à capela. As fotografias do evento, captadas pelo fotógrafo de moda Chris Allerton, foram divulgadas horas depois nas redes sociais.

Numa primeira fotografia, tirada na Sala-de-Estar Verde do Palácio de Buckingham, ​Meghan Markle aparece ao centro vestida de branco, com o bebé ao colo e o marido do seu lado direito. Do seu lado esquerdo, a cunhada Kate Middleton. Ao lado de Harry está Camila, Duquesa da Cornualha. Atrás: o avô paterno, príncipe Carlos; a mãe da duquesa, Doria Ragland; as tias maternas de Harry, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale, e o príncipe William.

A rainha Isabel II, à semelhança do que aconteceu no baptizado do terceiro filho de William e Kate, o príncipe Louis, não conseguiu estar presente por ter outros compromissos marcados para esta data.

Segundo a revista de moda Harper's Bazaar, Kate Middleton fez mais uma homenagem à princesa Diana. Na fotografia, Kate ornamentou o vestido cor-de-rosa de Stella McCartney com uns brincos de pérola Collingwood, os mesmos brincos que utilizados por Diana no baptizado do príncipe Harry, em 1984.

Uma segunda fotografia, no Jardim Rosa do Castelo de Windsor, mostra apenas os pais com Archie. Esta é a primeira vez que se consegue ver nitidamente a cara do bebé real uma vez que Harry e Meghan Markle têm mantido o filho longe das lentes dos fotógrafos.

Conforme se pode ler na legenda das fotografias, Archie utilizou uma réplica de um fato originalmente encomendado pela Rainha Vitória em 1841 para o baptismo da filha mais velha. O original foi utilizado por todas as crianças reais até 2004, mas para que se mantivesse preservado, a rainha Isabel II pediu que se cosesse um vestido precisamente igual ao original. Ambos são feitos de laço de Honiton — um tipo de renda tradicionalmente britânico — forrado com cetim branco.