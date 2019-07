A gastronomia da Madeira tem muitos mundos e o primeiro é português

Era Joana Oliveira e Freitas uma “buzica”, expressão madeirense para pequena, já via a mãe e a avó desfazer fermento, despejar farinha no alguidar, pegar num ramo de segurelha e soltar as folhas uma a uma sobre um monte de farinha. Também queria pôr as mãozinhas na massa, isto é, com movimentos rápidos, cadenciados, levantar a farinha sem a calcar. E zás que zás. “Estive sempre a ajudar.”

Continuar a ler