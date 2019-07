Rui Rio escolhe presidente da Câmara de Ponta Delgada para vice-presidente

O presidente do PSD, Rui Rio, nomeou o presidente da câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, para vice-presidente do partido. Bolieiro substitui Manuel Castro Almeida, que se demitiu no final do mês passado, em divergência com o líder social-democrata.

Segundo uma nota enviada pelo PSD aos jornalistas, José Manuel Bolieiro é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada desde 2012, presidente do conselho de administração da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, membro da assembleia intermunicipal da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e membro do conselho directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

“Bolieiro passa, assim, a integrar a direcção de Rui Rio como vice-presidente, juntando-se a Nuno Morais Sarmento, David Justino, Salvador Malheiro, Elina Fraga e Isabel Meirelles”, refere a nota.

A demissão de Castro Almeida aconteceu a 20 de Junho, tal como PÚBLICO revelou neste domingo, ainda antes da divulgação de Rui Rio dos cabeças de lista pelos diversos círculos às eleições legislativas, pelo que esta não é a principal razão para a saída, que se prende acima de tudo com a forma como o presidente do PSD dirige o partido.

Ainda assim, esta decisão contribuiu para aumentar o desagrado junto de outros membros da direcção, que acham que Rio deixou de fora muitos dos que trabalham com ele, ou figuras importantes e com provas dadas no partido e na actividade política, optando por nomear caras novas, algumas totalmente desconhecidas no PSD e na vida política.

Já na noite deste domingo, no seu habitual comentário na SIC, o antigo presidente do PSD Marques Mendes afirmou que Castro Almeida só se pode ter demitido “por razões muito fortes”.

Marques Mendes classificou a demissão de Castro Almeida como um “acto de coragem”, que lhe deve ter “custado muito” tendo em conta a “relação muito longa e pessoal” que tem com Rui Rio. “Fiquei a saber de madrugada, ao ler os jornais”, disse, garantindo que não falou antes com Castro Almeida. “Não conheço as verdadeiras razões (…) É uma pessoa tranquila. Não é de roturas, de choques, de afrontamentos. Não está a fazer isto para uma jogada no futuro”, acrescentou.