Num mundo cada vez mais autoritário, Portugal sobe no ranking das democracias

As democracias continuam a perder terreno em todo o mundo, numa tendência que se acentuou na última década. O ataque aos media e os extremismos são a forma mais visível da erosão deste regime, mesmo em países com democracias consolidadas. Neste cenário, Portugal resiste e até melhora, subindo dois lugares no índice do V-Dem: passou de 10º para 8º lugar.