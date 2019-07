Eleições portuguesas são apontadas como as mais limpas do mundo

O 8.º lugar que Portugal ocupa no Índice de Democracia Liberal deste ano feito pelo V-Dem (Varieties of Democracy) Institut (Universidade de Gotemburgo) é alcançado depois de avaliadas dezenas de indicadores nas seis componentes do estudo. Um desses indicadores refere-se ao processo eleitoral e à sua fiabilidade, e neste Portugal surge em primeiro lugar, como sendo o melhor em matéria de eleições limpas entre os 175 países analisados.

Continuar a ler