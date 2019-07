Trabalhar entre o Chewbacca e a Grace Hopper, com vista sobre o Tejo

Como é trabalhar nos escritórios de Lisboa da Bold by Devoteam? É olhar pela janela e ver o Tejo no horizonte. Ter reuniões no auditório Grace Hopper, a cientista que pela primeira vez definiu um bug informático, e beber uma cerveja (importada) ao entardecer. Jogar bilhar e pingue-pongue quando apetecer e pegar no portátil e adoptar uma nova secretária, onde tiver de ser.

Fundada em 2009, a empresa foca-se no desenvolvimento e entrega de soluções e serviços tecnológicos inovadores. Em Lisboa, divididos entre duas torres com 470 e 1400 metros quadrados, estão 350 dos 700 colaboradores a nível nacional. Entre eles há fãs de Star Wars ou de Angry Birds, como se vê pelos peluches do Chewbacca ou dos bad piggies, e muito mais. "A diversidade de áreas no escritório é um dos aspectos mais valorizados por quem lá trabalha", escreve a Lemon Works, que visitou o escritório, em mais um momento de Living Offices. "Cada um tem liberdade para procurar o espaço mais adequado à sua personalidade."

Este é o terceiro episódio da terceira temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

