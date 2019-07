O pesadelo das greves

Aí estão as greves, novamente, no sector da Saúde. Médicos e enfermeiros paralisaram os serviços e os doentes sofreram, inevitavelmente, as consequências. Nos países que fazem parte da UE, o número de greves neste sector será tão alto como as greves que se verificam no nosso país? Duvido. Este país miserável em que vivemos, que desaloja, desumanamente, idosos vulneráveis e fragilizados de suas casas para se embriagar com o turismo, não tem remédio. (...) Continua a ser o “país choldra” de que falava Eça de Queirós.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O negócio da saúde

No programa televisivo “Linha da Frente”, com o título acima, depreende-se que há um ataque cerrado contra o SNS. Constata-se que já existem mais unidades hospitalares privadas do que públicas. Que as listas de espera no privado não se comparam, em demora, com o sector público. Que entre os dois sectores, o negócio das PPP é cada vez mais lesivo para o sector público. Que os chineses já são um dos maiores prestadores de serviços de saúde em Portugal. Que, alegadamente, se está a orquestrar o aniquilamento do SNS, talvez por colapso financeiro. Assim, o sonho-realidade de António Arnaut estará mais próximo do fim do que se pensava, uma vez que o capitalismo não olha a meios para fazer desaparecer quem se lhe oponha.

José Amaral, Vila Nova de Gaia