Projecções apontam para maioria absoluta da Nova Democracia na Grécia

O líder da oposição grega, Kyriakos Mitsotakis, venceu as eleições com uma margem que lhe deverá permitir governar sem recurso a coligação: segundo os cálculos feitos com base nas primeiras projecções pela estação de televisão, Skai terá entre 155 e 167 deputados num parlamento de 300.

A Nova Democracia venceu com 38% a 42% dos votos, e deixou o partido do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, num distante segundo lugar, entre os 26,5% e os 30,5%.

A grande questão na campanha não era se Mitsotakis ia vencer, mas sim com que margem.

Muitos gregos estavam decepcionados com o Governo do Syriza, primeiro por não ter conseguido cumprir a promessa de acabar com a austeridade, depois por ter assinado um acordo sobre o nome da Macedónia, e ainda por ter sucumbido aos pecados típicos do poder na Grécia, desde ligações duvidosas a empresários até tentativas de controlar os media.

Mitsotakis prometeu “virar a página” no país, mas a Grécia, apesar de ter saído do memorando com a troika, continua sujeita a uma série de restrições orçamentais.

Ao Syriza, segue-se o KINAL, uma espécie de renovação dos socialistas do PASOK (19% a 22%), o Partido Comunista KKE (16% a 19%), e o partido MeRA25, do antigo ministro das Finanças Yanis Varoufakis (3% a 5%). Mesmo no limite de entrar no Parlamento (são precisos 3%) estão os neo-nazis da Aurora Dourada (2,8% a 4,8%) e o partido ultranacionalista Solução Grega (2,5% a 4,5%).