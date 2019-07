Irão anuncia novo incumprimento do acordo nuclear

O Irão anunciou que irá ultrapassar o limite para o enriquecimento de urânio, definido no acordo nuclear de 2015. De acordo com a BBC, Abbas Araqchi, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que o Irão tentou cumprir o acordo, mas culpa os países europeus por falharem nos compromissos estabelecidos.

Em 2015, o Irão assinou um acordo nuclear de longa duração com um grupo de potências mundiais conhecidas como P5+1 (composto pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha), em que ficava definido que o país limitaria as suas actividades nucleares comprometedoras – como o enriquecimento de urânio – e permitiria que inspectores internacionais fiscalizassem os processos de produção de energia nuclear, em troca do levantamento de sanções económicas.

Em 2018, os Estados Unidos decidiram, unilateralmente, sair do acordo. Desde então, a administração de Trump voltou a impor sanções ao Irão.

No aniversário da saída dos norte-americanos do acordo, Teerão deu um prazo de 60 dias para que os restantes signatários protegessem o país das sanções aplicadas por Washington. Este domingo esgotou-se o prazo definido pelo Irão. Araqchi, ao falar numa conferência de imprensa, afirmou que o Irão começará a enriquecer urânio acima da concentração de 3,67%, dentro de poucas horas, e que este será usado na central nuclear de Bushehr.

No acordo firmado, ficou estabelecido que o Irão só pode produzir urânio pouco enriquecido, com uma concentração até 3,67% de U-235. Ficou também definido que Teerão não pode armazenar mais de 300 quilos de urânio pouco enriquecido. Em Maio deste ano, o Irão aumentou a produção de urânio enriquecido, que pode ser usado para produzir combustível para reactores ou para a construção de armas nucleares. O país já armazenou uma quantidade superior aos valores estabelecidos no acordo.

Numa situação de incumprimento do acordo, se o país armazenasse uma tonelada deste tipo de urânio, este elemento podia ser enriquecido e mais tarde usado para a construção de uma bomba nuclear, de acordo com a Associação de Controlo de Armas (Arms Control Association).

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou também que, a cada 60 dias, Teerão irá recuar nos compromissos assumidos no acordo. O responsável da política externa iraniana referiu ainda que a diplomacia é sempre uma opção, desde que as sanções sejam levantadas.

O anúncio chega um dia depois de Emmanuel Macron, Presidente francês, ter reunido com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, e ter expressado a sua preocupação sobre o que poderá acontecer se o acordo for abandonado. Os dois líderes falaram este sábado, 6 de Julho, e acordaram “explorar as condições da retomada de diálogo entre todas as partes” no próximo dia 15.

O acordo chegou depois de anos de tensão entre Teerão e a comunidade internacional. Os receios que o Irão estivesse a tentar desenvolver uma arma nuclear motivaram uma escalada de tensões, apesar de sempre ter insistido que o seu programa nuclear servia outro tipo de interesses.