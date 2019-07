Vitória de Tiago Monteiro foi o final perfeito

A vitória de Tiago Monteiro (Honda) neste domingo, em Vila Real, foi o final perfeito e esperado para o drama que o piloto português viveu desde o grave acidente de Setembro de 2017.

O português impôs-se com autoridade na última das três corridas que compunham a etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), batendo os franceses Yvan Muller e Yann Ehrlacher, tio e sobrinho, ambos da marca chinesa Lynk & Co.

Tiago Monteiro vinha de um início de temporada difícil, tendo conquistado pontos apenas na primeira das cinco provas já disputadas, no circuito citadino de Marraquexe.

Em Vila Real, com o Honda Civic mais adaptado ao piso irregular do circuito, o portuense garantiu uma boa qualificação na manhã de, melhorando oitos décimos de segundo face ao dia anterior.

Esse ganho permitiu saltar do 14.º lugar em que arrancou para a corrida de sábado, a primeira das três previstas para o fim de semana, para a segunda posição com que partiu para a derradeira prova.

Apesar de ter sentido problemas de motor nas primeiras voltas, Tiago Monteiro foi constantemente um dos mais rápidos em pista, chegando à liderança à passagem da terceira volta, quando o seu companheiro de equipa na KCMG, o húngaro Attila Tassi, começou a ficar sem potência no motor.

O português passou a ser pressionado pelo amigo Yvan Muller, que à quinta volta optou por fazer a “joker lap” [versão mais lenta do circuito] obrigatória. Tiago Monteiro entrou na volta seguinte, garantindo a liderança por poucas décimas.

A partir daí, a vantagem foi aumentando, até chegar aos 2,295 segundos com que cortou a meta. Yann Ehrlacher foi o terceiro, a 2,647 segundos do português.

De fora ficou o argentino Esteban Guerrieri (Honda), líder do campeonato, com um furo.

Com estes resultados, Guerrieri mantém a liderança, com 231 pontos, mais 25 do que o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai), enquanto Tiago Monteiro subiu ao 18.º lugar, agora com 58 pontos.

A próxima prova realiza-se em Ningbo, na China, de 13 a 15 de Setembro.