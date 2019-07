O “Santo” vai voltar à Terra Prometida

Um adepto de futebol é um ser romântico, que olha com imensa ternura para o passado mesmo que não tenha vivido nele. Os adeptos do Benfica terão sempre Eusébio, os do Sporting terão sempre os “Cinco Violinos”, os argentinos terão sempre Maradona, os adeptos do Torino terão sempre a memória colectiva de um “Toro” que era o maior de Itália. Para os adeptos do San Lorenzo, essa nostálgica ternura está investida num estádio de madeira que foi a sua casa durante mais de 50 anos, até ao dia em que o clube fundado pelo Padre Lorenzo foi despejado pela ditadura para abrir espaço a uma auto-estrada urbana que nunca viria a passar por ali.

