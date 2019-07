EUA renovam título de campeão mundial

Levou mais de uma hora, mas os EUA conseguiram quebrar a resistência da Holanda para conquistar neste domingo o seu quarto título mundial de futebol feminino. Em Lyon, as norte-americanas confirmaram o seu favoritismo ao triunfar por 2-0 sobre a selecção campeã da Europa, defendendo com sucesso o título conquistado há quatro anos.

Depois de 60 minutos em que tiveram pela frente uma inspirada Sari van Veenendaal na baliza a comandar uma solidária defesa holandesa, os EUA chegaram ao golo com um penálti convertido por Megan Rapinoe aos 61’, depois de uma falta cometida por Stefanie Van der Gragt sobre Alex Morgan.

A árbitra francesa Stephanie Frappart não assinalou o castigo de imediato, mas esperou pelas instruções do videoárbitro e, depois, foi ao monitor confirmar que tinha existido mesmo falta da central holandesa. Da marca dos 11 metros, Rapinoe atirou quase ao meio da baliza para aquele que foi o seu sexto golo do torneio – apanhou na lista das goleadoras a sua colega de equipa Alex Morgan e a britânica Ellen White.

As holandesas, estreantes em finais de Mundiais, tentaram responder, mas foram as norte-americanas que, aos 69’, aumentaram a vantagem para 2-0, com um grande golo de Rose Lavelle, num potente e colocado remate de fora da área.

Foi mais um título para o enorme currículo da selecção norte-americana, que foi a primeira selecção feminina a defender com sucesso o estatuto de campeã mundial – e ganhou metade dos torneios já realizados, quatro em oito.