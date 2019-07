Palácio Nacional de Mafra já é património mundial da UNESCO

O Palácio Nacional de Mafra, um dos mais importantes monumentos portugueses, acaba de ser considerado património cultural mundial. A distinção da UNESCO acaba de ser anunciada em Baku, no Azerbaijão, onde decorre a reunião do comité desta que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Para além do palácio de Mafra, também o Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga faz parte do lote de 36 locais candidatos a património da humanidade – uma candidatura que ainda aguarda votação – a analisar durante esta reunião que deverá terminar a 10 de Julho.

Mandado construir por D. João V, o Palácio Nacional de Mafra é um conjunto arquitectónico barroco formado por um paço real, uma basílica e um convento. Possui importantes colecções de escultura italiana, de pintura portuguesa e também italiana, uma riquíssima biblioteca, bem como dois carrilhões e um conjunto de seis órgãos históricos que é único no mundo e para o qual foi criado reportório logo a partir do século XVIII. Foi classificado como monumento nacional em 1910.

Na altura de festejar a nomeação, Sampaio da Nóvoa, representante permanente de Portugal junto da UNESCO, em Paris, lembrou que “o património não é o nosso passado, mas o futuro”, classificou o complexo de Mafra como um “extraordinário edifício cheio de música e de livros”, ambos elementos essenciais, num tempo em que tanto se fala de inteligência artificial, da “inteligência cultural e da sensibilidade humanas”.

Portugal contava até aqui com 15 locais classificados como património mundial da UNESCO em território nacional, havendo ainda 11 que constituem património mundial de origem portuguesa no mundo.

O Centro Histórico de Angra do Heroísmo, o conjunto formado pelo Mosteiro dos Jerónimos e pela Torre de Belém, em Lisboa, o Mosteiro da Batalha e o Convento de Cristo, em Tomar, foram os primeiros classificados, em 1983. Seguiram-se o centro histórico de Évora (1986), o Mosteiro de Alcobaça (1989), a paisagem cultural de Sintra (1995), o centro histórico do Porto (1996), a arte rupestre do vale do Côa (1998), a floresta laurissilva da Madeira (1999), o centro histórico de Guimarães (2001), o Alto Douro vinhateiro (2001), a paisagem da cultura da vinha da ilha do Pico (2004), a cidade-quartel de Elvas e suas Fortificações (2012) e a Universidade de Coimbra (2013).