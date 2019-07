Agatha Christie sem Poirot

Há um grande problema com os livros de Agatha Christie e respectivas adaptações televisivas e cinemáticas: já toda a gente sabe como acabam. E, no entanto, as adaptações continuam a acontecer. Kenneth Branagh, por exemplo, fez a sua versão de Crime no Expresso do Oriente e a única coisa que mudou foi o bigode de Hercule Poirot (o assassino continua a ser o mesmo), mas teve sucesso e vai repetir a dose com Morte no Nilo. Não há Poirot em Testemunha de Acusação, a versão televisiva de uma novela de Agatha Christie (que também foi uma peça de teatro) feita pela BBC em 2016 que estreia no próximo domingo (22h) no canal Fox Crime. E talvez o assassino seja o mesmo, talvez não. Este texto não vai denunciar ninguém antes do tempo.

