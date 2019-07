Bloco de Esquerda repete Catarina Martins pelo Porto e Mariana Mortágua por Lisboa

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, encabeça a lista de candidatos às legislativas do partido pelo Porto e Mariana Mortágua será a primeira por Lisboa, que inclui em terceiro Beatriz Dias, activista pelos direitos dos afrodescendentes.

Em conferência de imprensa, neste sábado, no final da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins destacou a número três na lista pelo círculo de Lisboa, “mulher negra e fundadora da Associação de Afrodescendentes”, com “provas dadas” na luta anti-racista e pela “visibilidade das pessoas negras no país”.

Para além de Catarina Martins no Porto e Mariana Mortágua emLisboa, repetem o primeiro lugar Joana Mortágua pelo círculo de Setúbal, José Manuel Pureza por Coimbra, João Vasconcelos por Faro e Mariana Aiveca por Beja (em 2015 não foi eleita).

Na reunião da Mesa Nacional do BE, que decorreu em Lisboa, apenas a lista pelo círculo de Santarém foi votada em alternativa. Fabíola Cardoso, proposta pela direcção nacional venceu, com 49 votos, e a proposta da distrital, Carlos Matias, obteve apenas 13 votos.

Entre as novidades, em Leiria concorre em primeiro lugar Ricardo Vicente, engenheiro agrónomo que esteve no movimento Peniche livre de petróleo, e em Viseu a lista apresenta-se a mais jovem cabeça de lista do BE, Bárbara Xavier, de 26 anos.

Em Braga, concorre como cabeça de lista José Maria Cardoso, professor, no lugar que nas legislativas de 2015 elegeu Pedro Soares, que anunciou recentemente a intenção de não integrar as listas.

No Porto, em quinto lugar concorre Bruno Maia, médico neurologista, membro do Movimento Direito a Morrer com Dignidade, disse Catarina Martins, destacando que as listas “confirmam a decisão do Bloco de haver paridade absoluta, de 50% de homens e de 50% de mulheres” nas listas do partido.

Catarina Martins assinalou que “há também continuidade” nas candidaturas do dirigente Jorge Costa, em quarto lugar por Lisboa, e de Moisés Ferreira, primeiro candidato pelo distrito de Aveiro.

Os cabeças de lista do BE nos diversos círculos eleitorais são os seguintes:

Açores: António Lima tem 38 anos. Natural e residente em São Miguel. É licenciado em Biologia/Geologia. Desempenhou funções como formador em várias instituições de ensino. Deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Coordenador Regional do BE/Açores e membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda.

Aveiro: Moisés Ferreira é de São João da Madeira e tem 33 anos. Licenciado em Psicologia pela Universidade da Beira Interior, exerceu funções como formador e coordenador de formação profissional para públicos em situação de exclusão social. Integra a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. É deputado Municipal em Santa Maria da Feira. Deputado à Assembleia da República em 2015, pelo distrito de Aveiro.

Beja: Mariana Aiveca tem 65 anos e é funcionária da segurança social aposentada. Foi membro da direcção do Sindicato da Função Pública, da União dos Sindicatos de Setúbal e do Conselho Nacional da CGTP. Deputada à Assembleia da República entre 2005 a 2015, eleita por Setúbal. Cabeça de lista por Beja em 2015. É membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda.

Braga: José Maria Cardoso tem 58 anos e reside em Barcelos onde é professor. É licenciado em Geografia e pós-graduado em Sociologia Portuguesa Contemporânea, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. José Maria Cardoso integra a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. Membro do Bloco de Esquerda desde a sua fundação; foi cabeça de lista pelo círculo de Braga às eleições legislativas de 2002 e segundo candidato em 2005 e em 2009.

Bragança: Pedro Oliveira tem 37 anos. É mestre em linguística pela Universidade de Lisboa e está desenvolver o seu plano de investigação no âmbito do doutoramento em linguística. Integra a equipa que está a desenvolver os conteúdos científicos para o Museu da Língua Portuguesa. É Assistente na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança.

Castelo Branco: Rui Lino nasceu em Coimbra e tem 40 anos. Reside na Covilhã desde 2011. Licenciou-se em Serviço Social, exercendo actividade profissional como Assistente Social na área das dependências. Pós-graduado em Gestão de Unidades de Saúde.

Coimbra: José Manuel Pureza tem 60 anos e é natural de Coimbra, onde reside. É professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. Membro da Mesa Nacional do Bloco Esquerda.

Évora. Bruno Martins tem 35 anos. É licenciado em Psicologia Clínica pela Universidade de Évora, onde foi Presidente do Núcleo de Estudantes de Psicologia bem como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia.

Faro: João Vasconcelos tem 63 anos e reside em Portimão. É licenciado em História e Mestre em História Contemporânea, com vários estudos publicados no âmbito da história local e regional. Foi membro da Direcção do Sindicato dos Professores da Zona Sul e do Conselho Nacional da FENPROF.

Guarda: Jorge Manuel Monteiro Mendes tem 62 anos. Nasceu em Gouveia e reside na Guarda. É licenciado em Matemática e mestre em Educação (Administração Escolar). Tem o curso de Formação Avançada em Políticas e Pós-Graduação em Direcciòn Estratégica de Universidades pela Universitat Politècnica de Catalunya.

Leiria: Ricardo Vicente tem 35 anos e reside na Lourinhã. Licenciado em Engenharia Agronómica e pós-graduado em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, Mestrado em Engenharia Agronómica.

Lisboa: Mariana Mortágua tem 33 anos e reside em Lisboa. É doutorada em economia pela Universidade de Londres. Na actual legislatura, é deputada à Assembleia da República tendo acompanhado a área das finanças e desempenhado funções nas Comissões de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e ao Banif. Aderente do Bloco desde 2009, integra a Mesa Nacional e a Comissão Política.

Madeira: Ernesto Ferraz tem 45 anos e reside em Câmara de Lobos, na Madeira. Licenciado em Geografia e Planeamento Regional e pós-graduado em ensino de Geografia. É professor de Geografia. Foi cabeça de lista à Câmara Municipal de Câmara de Lobos em 2009 pelo Bloco e na Coligação Pela Mudança em 2013. Candidato à Assembleia Municipal de Câmara de Lobos em 2017.

Portalegre: António Ricardo tem 68 anos e reside em Ponte de Sor. Tem o 9º ano de escolaridade. É Técnico de Vendas. Activista pelo Direito à Habitação e Realojamento Social. Membro fundador da Associação de Moradores Luta Pela Casa de Carnaxide e dirigente do Movimento Nacional das Associações de Moradores de 1979 a 1982.

Porto: Catarina Martins tem 45 anos e é do Porto. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Aberta, e mestre em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Em 2009 foi eleita deputada à Assembleia da República, pelo círculo do Porto. Actualmente é membro da Mesa Nacional e da Comissão Política do Bloco de Esquerda; é Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda.

Santarém: Fabíola Cardoso tem 46 anos. É Professora de Ciências Naturais (3º CEB e Secundário) em Santarém. Licenciada em Ensino de Biologia e Geologia, pela Universidade de Aveiro, onde participou, como representante de Curso, na luta contra as propinas. E é uma histórica activista do movimento LGTBI.

Setúbal: Joana Mortágua tem 32 anos. É licenciada em relações internacionais, estando a frequentar mestrado na mesma área. Foi activista estudantil bem como em diversos movimentos de direitos humanos. É deputada à Assembleia da República, eleita pelo distrito de Setúbal, tendo acompanhado a área da educação na actual legislatura. É Vereadora na Câmara Municipal de Almada, eleita em 2017. Integra a Mesa Nacional e a Comissão Política do Bloco de Esquerda.

Viana do Castelo: Luís Louro tem 57 anos e reside em Viana do Castelo. É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Exerce advocacia em Viana do Castelo, tendo integrado vários órgãos da Ordem dos Advogados. É presidente da direcção do Viana Natação Clube bem como da Mesa da Assembleia Geral do Sport Clube Vianense. É membro do Bloco de Esquerda desde a sua fundação; é membro da Mesa Nacional e da Comissão Política do Bloco.

Vila Real: Mariana Falcato Simões tem 41 anos. Nasceu em Lisboa e reside em Vila Real desde 1997. É licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Viseu: Bárbara Xavier tem 26 anos, é natural da Guarda e reside em Viseu. É psicóloga e trabalhou na Rede de Jovens para a Igualdade que visa a promoção da igualdade de género e o combate à violência de género. É activista da “Plataforma Já Marchavas!” e da Rede 8 de Março. É candidata independente.

Europa: Tiago Pinheiro tem 36 anos e reside em Londres, no Reino Unido. É licenciado em Enfermagem com Especialização em Cuidados Críticos. É aderente do Bloco de Esquerda desde 2009; é membro da direcção do núcleo do Bloco de Esquerda da Europa; integrou a Coordenadora Nacional de Trabalho e foi candidato à Câmara Municipal do Montijo.

Resto do Mundo: João Branco tem 50 anos, é encenador e reside em Mindelo, Cabo Verde. É candidato independente.