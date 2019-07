Lisboa e o resto

Como seria expectável, o problema das urgências nas diversas maternidades de Lisboa não passou a ser escalonado por noites alternadas, mas ficou resolvido em pleno em todas e cada uma. Isto era o que desde o início se percebia que iria ter que acontecer, dado que não estávamos a falar no “resto” do país, estávamos “em” Lisboa, na corte, na centralidade. E, previsivelmente, quanto a isto, nem as esquerdas mais às esquerdas, sempre aos berros em defesa do SNS e recorrendo quiçá um pouco exageradamente a António Arnaut – que fez o que tão bem fez pelo país, todo –, se pronunciaram, dado que o Parlamento e as senhoras e senhores deputados também estão em Lisboa, na capital.

Assim, contratam-se mais médicos para Lisboa, abrem-se todas as urgências em simultâneo e não se fecha uma única maternidade nem a MAC, como bem quis António Campos Correia, que quando foi ministro da Saúde fechou maternidades pelo resto do país. Encravou em Lisboa! Lisboa é “o caso” à parte, Lisboa é onde está todo o Poder Central e onde tudo se decide, e mau seria se não se decidisse para Lisboa primeiro e para o “resto” do país depois.

No Porto – que não é Lisboa, mas também ainda não é o Portugal recôndito e quase esquecido –, as urgências nocturnas de especialidades estão escalonadas há vários anos pelos dois maiores hospitais da cidade, que recebem doentes de todo o norte do nosso país. E não há problemas e funciona, podia ser melhor, por certo que sim, mas resulta. Contudo, Lisboa é Lisboa. Sempre assim foi e sempre assim será. (...)

A Küttner de Magalhães, Porto

As dez “Matildes”

Matilde Sande, a bebé de dois meses que sofre de atrofia muscular espinhal de tipo 1, está presentemente internada nos cuidados intensivos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O medicamento para a sua cura custa dois milhões de euros. Multiplicam-se as campanhas de solidariedade para angariação da verba necessária para vencer a doença. ”É importante pensarmos numa solução de futuro: neste momento há mais nove ‘Matildes’ no país.” As palavras de Joaquim Brites, presidente da Associação de Neuromusculares, convocam o Estado português. Para a banca falida não falta dinheiro. Ou a banca tem mais direito que os doentes?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Estão verdes, não prestam

Esta fábula da raposa e das uvas aplica-se que nem uma luva a António Costa; ao ser-lhe perguntado se tinha sido convidado para um alto cargo europeu, disse simplesmente que “não desertava”, que continuaria o seu trabalho à frente da política nacional, numa clara “alfinetada” ao ex-PM Durão Barroso, que abandonou o cargo para ir presidir à Comissão Europeia. No entanto, esta frase “patriótica” pode esconder o significado da fábula, ou daquele jogador que é “estrela” no Braga, Guimarães ou Belenenses mas não quer ser transferido para o Sporting, Porto ou Benfica, com receio de não passar do banco de suplentes.

Duarte Dias da Silva, Lisboa