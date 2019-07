Explosão de gás em centro comercial da Florida

Uma explosão de gás num centro comercial na Florida causou pelo menos 20 feridos, dois deles em estado considerado crítico. O incidente ocorreu na cidade de Plantation, no sul do estado norte-americano.

Os bombeiros continuavam à procura de mais pessoas que pudessem estar ainda entre os escombros, mas o subchefe dos bombeiros de Plantation, Joel Gordon, disse à CNN que acredita que todas as vítimas já foram levadas para o hospital.

A polícia da cidade publicou no Twitter que todas as empresas e lojas na área do The Fountains Plaza e do Plantation Marketplace permanecerão encerradas até que os bombeiros possam determinar se é seguro regressar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gordon disse à imprensa que os bombeiros encontraram rupturas nas condutas de gás e uma fuga de gás activa, no entanto, ainda é cedo para determinar se essa foi a causa da explosão.

“De início, pensámos que era um trovão e depois sentimos o edifício e começaram a cair coisas”, descreveu à AP, Alex Carver, que trabalha numa loja do outro lado da rua.