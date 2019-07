Caetano Veloso. “Nas primeiras semanas em que o PT foi fundado usei uma estrelinha vermelha”

Recebeu a notícia da fundação do Partido dos Trabalhadores com alegria, mas garante que nunca foi petista. Votou em Lula da Silva, mas sempre nas segundas voltas das presidenciais. Reconhece que o PT retirou “os mais pobres da extrema pobreza”, mas que a ascensão de Bolsonaro é, em parte, consequência da política de conciliação do partido com as grandes famílias que desde sempre dominam o país. Mas que também seria de "muita falta de tacto fazer-se um governo abertamente de confronto”. Diz que os petistas devem fazer a autocrítica dos anos do lulismo e de Dilma Rousseff, mas que tal não é feito por dar “afeição a traição”.

