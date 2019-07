Ruído de aviões na Portela ultrapassou o permitido por lei em duas noites consecutivas

O número de aviões que descolaram e aterram do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, assim como o barulho que produziram foram superiores ao permitido por lei nas últimas duas noites. A conclusão é da associação ambientalista Zero que esteve durante 38 horas acampada no Campo Grande a medir o ruído produzido pelos aviões que sobrevoam a capital.

No final da tarde de quinta-feira foi instalado um “equipamento de medição, cedido pela empresa NoiseLab, devidamente homologado e certificado”, que iniciou as medições pelas 17h até às 7h este sábado. Esta acção decorreu no âmbito da campanha “Decibéis a mais, o inferno nos céus”, lançada pela associação para sensibilizar a população para o ruído dos aviões.

Os ambientalistas estiveram a recolher informação em dois períodos nocturnos que decorreram entre as 23h e as 7h do dia 4 para 5 e do dia 5 para 6.

Foto O gráfico mostra a medição em contínuo realizada entre as 17h de quinta-feira e as 7h de sábado. Os picos correspondem à passagem de aviões em descolagem

Foi por isso possível recolher informação para dois períodos nocturnos que decorreram entre as 23h e as 7h de dias 4 para 5 e de dias 5 para 6. Nestas duas noites, diz a associação, foi ultrapassado o valor limite legal respeitante ao período nocturno, que é de 55 dB, valor esse que está definido para zonas consideradas mistas. No caso de se tratarem de zonas onde predomine habitação, escolas ou hospitais, está previsto um limite máximo de 45 dB para este período.

De acordo com os ambientalistas, de quinta para sexta-feira, o valor registado no período nocturno foi de 66,5 dBA e de sexta para sábado, o valor medido foi de 65,9 dBA. No total dos dois períodos nocturnos, o valor medido foi de 66,2 dBA, ou seja mais de 11 dBA ao que está previsto na legislação.

Apesar de a lei prever que não ocorra nenhum ruído durante a noite, foi criado um regime de excepção (Portaria n.º 303-A/2004), em 2004, que permite que entre a meia-noite e as 6h se façam 26 movimentos aéreos por dia até ao máximo de 91 por semana, estando a “autorização de movimentos aéreos, naquele período, condicionada aos níveis de ruído das aeronaves utilizadas”.

No entanto, a Zero constatou, “através do número de movimentos no aeroporto de Lisboa registados no site da ANA – Aeroportos de Portugal S. A. (partidas e chegadas) em conjugação com o site Flightradar24.com e observação directa”, que esse número foi ultrapassado em ambos os períodos: foram registados 28 movimentos (9 partidas e 19 chegadas) de quinta para sexta-feira e 31 movimentos (14 partidas e 17 chegadas) de sexta-feira para sábado, “em violação clara do regime de excepção”, escrevem os ambientalistas.

Se atentarmos no período entre as 23h e as 7h – uma hora antes e uma hora depois do que prevê o regime de excepção –, a Zero registou 16 partidas e 42 chegadas (um total de 58 movimentos) de quinta para sexta-feira e 39 partidas e 50 chegadas (um total de 89 movimentos) de sexta para sábado.

Durante o dia, as pessoas começam a sentir-se seriamente incomodadas se os níveis de pressão sonora a que estão sujeitas forem superiores a 65 dBA. Ora, olhando para as medições feitas pela Zero para o conjunto dos vários períodos do dia — diurno, entardecer e nocturno — foi registado o valor de 74,5dBA, “em clara ultrapassagem do valor limite legal (praticamente mais 10 dBA)”.

Efeitos na saúde

Face a estes resultados, a Zero “vai exigir às autoridades nacionais com responsabilidade na área da aviação uma investigação e responsabilização (à partida da ANA), pelo escândalo que é ir além de um regime de excepção que já em si é uma farsa”.

Segundo explicava ao PÚBLICO, na sexta-feira, o médico e ambientalista Hans Eickhoff, o ruído “tem um impacto muito grande a nível de saúde” porque altera o padrão de sono e desregula o horário de descanso a que o corpo está habituado. O médico explica ainda que o ruído pode ter um “efeito muito nefasto” em relação à parede cardiovascular, uma vez que aumenta a hipertensão e provoca uma maior incidência deste tipo de doenças – incluindo a trombose.

Os ambientalistas temem que com a expansão prevista para a Portela estes problemas se venham a intensificar. Com a ampliação prevista, a área de 500 hectares que serve actualmente o aeroporto deverá crescer para os 700, o número de passageiros para os 42 milhões – em 2018 foram 29. Terá capacidade para fazer mais oito movimentos aéreos por hora (neste momento são cerca de 40).

“O tráfego vai crescer. Vamos ter mais 23% de aviões por hora e vão ser maiores. O tráfego rodoviário com destino ao aeroporto aumentará cerca de 50%”, notou o investigador Pedro Nunes, um dos signatários de uma petição que foi entregue na Assembleia Municipal de Lisboa em Maio. E que apela a que seja feita “uma campanha informativa”, junto dos lisboetas e de quem usufrui da cidade, sobre os efeitos dessa expansão, em particular na saúde” e que seja criada “uma rede de monitorização em tempo real de poluentes e ruído nas áreas circundantes ao aeroporto, com medições acessíveis publicamente”.

A Zero insiste que para a ampliação da Portela deve ser feita uma Avaliação de Impacte Ambiental e defende também que seja realizada uma Avaliação Ambiental Estratégica para “sistema aeroportuário de Lisboa”, o projecto conjunto de instalação de um aeroporto civil no Montijo e da expansão do aeroporto da Portela.

Inquérito da ANA aos moradores sobre ruído só em 2020

Em resposta à agência Lusa na quinta-feira, a empresa Aeroportos de Portugal (ANA), que gere a Portela, disse estar a planear fazer um inquérito sobre ruído às populações vizinhas do aeroporto em 2020. Esta medida está prevista no Plano de Acções de Redução de Ruído (PARR) para o período 2018-2023.

A empresa diz ainda que, por iniciativa do Aeroporto Humberto Delgado, foram implementadas medidas de restrições operacionais no período nocturno, relacionadas com “procedimentos operacionais que impliquem a emissão de níveis de ruído mais elevados”, como testes de motores.

Segundo a ANA, “há determinado tipo de aeronaves que, devido ao ruído produzido, não podem aterrar ou deslocar-se durante a noite, entre a meia-noite e as 6h”.”Todos os dias é actualizada uma base de dados por operador e por matrícula de aeronave (o mesmo tipo de avião pode ter uma matrícula que é classificada em determinado nível de voo e outra que sofreu alguma alteração e será enquadrada noutro nível de voo) que serve de base para se atribuir ou recusar um slot [horário para a realização de uma aterragem ou descolagem] solicitado para o período nocturno”, explica a empresa.

A ANA garantiu ainda que o limite semanal (91 movimentos em Lisboa) ou anual (2100 no Porto) previsto na lei para o período entre a meia-noite e as 6h não é ultrapassado. No entanto, reconhece existirem “incumprimentos” que são penalizados e lembrou ainda que há “casos de força maior”, que são excepcionais e que, por isso, não contam para o limite (por exemplo devido a condições meteorológicas ou operações de emergência), mas que são todos identificados e alvo de relatórios enviados “às autoridades”.