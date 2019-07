De mota pela costa portuguesa, em busca da praia perfeita

“Portugal gosta de praia, não apenas em dias de eleições, mas nos outros todos. Eis uma certeza que se tem quando se parte e vem reforçada à chegada: Portugal ama a sua prainha. Há um respeito cerimonial ao Verão e ao mês de Agosto e não é pelas «férias», é obviamente pela praia”, lê-se na introdução, escrita por Luís Pedro Nunes, jornalista, cronista, comentador, director do suplemento Inimigo Público.

“A praia manda em muito do país laboral, do país mental, da relação entre as pessoas.” Bem-vindos ao “país de praias em que as pessoas, quando têm um dinheirinho, vão de férias para outros destinos de praias”.

O livro que resulta daquela “viagem inesquecível em duas rodas”, lançado à estampa em Abril deste ano, acaba por ser muito mais do que a “busca da praia perfeita” que dá mote e título ao projecto.

Praia do Osso da Baleia Tiago Froufe e Luís Pedro Nunes Praia do Guincho Tiago Froufe e Luís Pedro Nunes Fotogaleria Tiago Froufe e Luís Pedro Nunes

É uma mistura entre guia de praias – encolhido em coluna no centro das páginas, mas com direito a 58 areais, com respectiva descrição e informações básicas, como os tipos de acessos, a existência de apoio de praia e vigilância ou, não menos importante, a temperatura média da água – e uma longa teorização “sobre o que nos motiva, enquanto povo que se banha no mar, a termos uma relação tão intensa com a «nossa» praia”.

Em busca da praia perfeita

Luís Pedro Nunes e Tiago Froufe

Oficina do Livro

176 páginas

21,90€

“Todas as praias, para os que as amam, são as melhores de Portugal. É diferente de outros amores, digo-vos. E lá falam de uns dias perfeitos que terão vivido naquela praia, uns dias de sol, calor, perfeitos que habitam os seus sonhos. A noção de tribo, posse territorial, regresso sazonal ao encontro dos nossos e do nosso pedaço, faz da noção de praia algo mais do que isso de ir à água e bronzear.”

Mas não só. Ao longo do livro, entre o relato de viagem e um ou outro regresso a livros e memórias, lê-se sobre a eterna discussão entre viajantes e turistas, fala-se de peripécias de viagens e as alterações que as novas tecnologias trouxeram ao espírito viandante.

Recorda-se como uma praia pode entrar para a ribalta por causa de um político, de um assassino, de um surfista. Como a “mera abertura de um caminho acessível” pode mudar “toda a estrutura social de uma praia” e fazer com que “praia quase deserta, o tal segredo acessível apenas por uma mera estrada de areia, se torne de repente a alegria das famílias e «domingueiros»”. Versa-se sobre corpos e pêlos e trajes banhistas. Sobre os “super-ricos da Comporta” e os prisioneiros da Pinheiro da Cruz. Sobre a natureza selvagem e selvática da Costa Vicentina.

Foto Praia da Arrifana Tiago Froufe e Luís Pedro Nunes

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas também “praias geniais”, como Monte Clérigo, no concelho de Aljezur – “O acesso por norte ou por sul deu-me nesse dia a sensação de duas praias diferentes, com águas azuis espumadas e bravas de um lado e verde e densas e calmas, do outro.” E, mais acima, a praia da Amália – “linda, sim senhor, e onde se vai para acreditar que o espírito da fadista por ali vagueia e para lá chegar temos de passar um longo túnel de árvores e flores como que uma passagem vicentina, mas de um auto de Gil Vicente, onde a barcaça deixou a fadista”.

E, no final de contas, atravessada a costa de Moledo a Vila Real de Santo António, qual seria a praia portuguesa perfeita? Teria um miradouro sobranceiro e uma estrada paralela rodeada de árvores, um areal infinito, branco e dourado, ladeado por cordões dunares e “umas enseadas tipo Sesimbra ou Lagos, de água verde-azul”, com a temperatura da água como “Monte Gordo nos dias bons”. Se alguém a conhecer, não diga a ninguém. Ainda há praias secretas e perfeitas?

Outras leituras Sabores de Moçambique em Lisboa O Cantinho do Aziz foi durante muito tempo um dos segredos mais bem guardados de Lisboa. Bagias, frango à cafreal, makoufe, ikala, miamba, matapa, shima, água e sal, um caril de caranguejo e chamuças são algumas das especialidades da chef Jeny Sulemange. Agora Jeny e o marido Khalid Aziz ("era magro quando o conheci; hoje... bem, hoje tem uns quilinhos a mais e diz que a culpa é minha") contam a história do restaurante moçambicano mais antigo de Lisboa e partilham algumas das receitas mais marcantes deste cantinho. Cozinha Moçambicana

Jeny Sulemange

Arte Plural

17,70€ Matt Preston a facilitar-nos a vida Todos (e são muitos) os fãs do programa televisivo Masterchef Austrália sabem quem é Matt Preston, o membro do júri conhecido pelos vistosos lenços de seda. É ele o autor deste Delicioso, Fácil e Rápido, 127 receitas “que demoram 30 minutos ou menos a preparar” – e é a promoção deste livro que o trará a Portugal em Setembro para uma visita durante a qual, anunciou já, irá provar caldo verde e marisco português. O livro, que se propõe ser “a resposta para a pergunta ‘o que há para o jantar?’, ajuda na ida ao supermercado e a organizar os alimentos na despensa e no congelador “para que tenha sempre algo delicioso para comer e algo interessante para ajudar a transformar a refeição de novas e empolgantes maneiras”. O “índice inteligente” permite encontrar a receita que melhor se adequa ao “humor, orçamento e tempo disponível” – desde uma das “28 saladas que casam com um bife na perfeição” ao peixe assado no forno à tailandesa que demora 10 minutos a preparar, passando pelas “quatro brilhantes maneiras de personalizar as coxas de frango grelhadas e a salada de batata”. Delicioso, Fácil e Rápido

Matt Preston

Casa das Letras

26,91€