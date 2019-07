Maria José Elias, trota-mundos aos 83 anos: “A idade é um espartilho”

Conhecemos Maria José Elias com uma mochila às costas e de caderno e pincel na mão. É assim que ela anda sempre que pode, e de todas as vezes que se permite meter-se num avião, num autocarro, num comboio, enfim, num transporte qualquer, sempre para ir ter com pessoas. Amigos, claro, muitas vezes. Mas também rumo ao desconhecido, e à descoberta cultural, porque é isso que a impele a viajar, a querer desenhar o mundo. “Conhecer pessoas.” Maria José Sousa Lobo Elias tem 83 anos e não esquece a frase que ouviu de uma tia quando tinha dez anos: “Menina, tu és andante”. “Na altura não percebi o significado real que podia ter aquela frase. A verdade é que a minha tia tinha razão e hoje é assim que eu me defino e me sinto”, explica Maria José.

