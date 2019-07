É “uma frustração” as pessoas olharem apenas para a pontuação de um vinho

Lisa Perrotti-Brown é editora-chefe da Wine Advocate, a influente publicação do mundo do vinho criada nos anos 1970 pelo crítico Robert Parker, o “pai” do sistema dos 100 pontos para classificação de vinhos. À frente da Wine Advocate e do site www.robertparker.com desde que, em Maio, Parker anunciou que se retirava, Lisa esteve em Portugal no final de Junho em Portugal para participar na wine summit Must – Fermenting Ideias, no Centro de Congressos do Estoril.

