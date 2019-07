O imbróglio da habitação

1. O retorno da habitação à política

Em Julho de 2017, António Costa ressuscita a Secretaria de Estado da Habitação (SEH), depois de anos sem existência. Costa declara: “A habitação tem de ser uma nova área prioritária nas políticas públicas, dirigida agora às classes médias e em especial às novas gerações.” O primeiro-ministro toma as rédeas para o Governo nacional de um problema local, um problema essencialmente urbano. A criação da SEH teve lugar poucos meses antes das autárquicas, quando o debate sobre a subida dos preços em Lisboa já estava ao rubro. Esse desígnio da nova política de habitação é em grande medida concretizado no Programa de Arrendamento Acessível (PAA). A 1 de Julho de 2019, a pouco tempo das legislativas, o PAA entra em vigor.

2. O Programa de Arrendamento Acessível: como funciona?

O Programa de Arrendamento Acessível tem sido muito criticado: senhorios, inquilinos, articulistas da direita à esquerda, e muitos outros, têm manifestado o seu descontentamento. A crítica mais recente, e também a mais inesperada, veio de Fernando Medina. As críticas têm-se centrado nos critérios de elegibilidade: dos tetos máximos estabelecidos para os preços das rendas à taxa de esforço dos inquilinos, considerados irrealistas. Sobre o processo de funcionamento do programa não se tem falado. A questão vem ao de cima com a entrada em funcionamento da plataforma a 1 de Julho.

Como funciona o programa? Como se processa o encontro entre um candidato (inquilino) e um senhorio (alojamento)? Se eu me inscrever na plataforma como inquilina, tenho acesso à lista de alojamentos disponíveis que se enquadram no meu perfil para poder escolher o que mais me convém? Em caso afirmativo, sou eu que estabeleço o contacto com o senhorio? Se eu registar um alojamento de que sou proprietária, tenho acesso à lista dos inquilinos elegíveis para a renda que me foi estipulada? Em caso afirmativo, sou eu que estabeleço o contacto com o inquilino?

Estas perguntas e respectivas respostas não constam na lista das 39 que podemos consultar na plataforma. Apenas três abordam a questão de forma relativamente indireta. Duas delas, sintetizo numa: “é necessário contratar um profissional para registar uma candidatura/inscrever um alojamento?” R: “Não (...) No entanto, podem sempre recorrer aos serviços de profissionais (por ex., mediadores imobiliários) para obter apoio na realização do registo de candidatura/inscrição do alojamento.” A outra vai no mesmo sentido: “como se encontram as partes para celebrarem o contrato de arrendamento?” R: “O senhorio e os candidatos podem encontrar-se diretamente ou através de mediador imobiliário.”

Em suma, a informação é omissa relativamente à forma como se processa o encontro entre o candidato e o senhorio. Percebe-se, no entanto, que o processo pode ser iniciado com a inscrição na plataforma, e terminado com a celebração do contrato pelas seguintes figuras: os interessados, candidato e senhorio, ou através de mediadores imobiliários. Os mediadores imobiliários podem estar envolvidos em todo o processo. E, podendo, não tenhamos dúvidas que o irão fazer da melhor maneira: o seu core business é exatamente isto. O papel do Estado no processo, neste caso o IRHU (instituto diretamente responsável pelo programa), parece esgotar-se na validação dos critérios de elegibilidade do candidato e da habitação.

Para além dos desfechos mais ou menos felizes com assinalável impacto na vida dos seus beneficiários, mas que não chegarão para resolver o problema, o que está em causa é também a extensão das possibilidades de negócio dos mediadores imobiliários. Deve o Estado apoiar-se na atividade dos mediadores imobiliários mesmo com o objectivo de alargar o acesso à habitação? Os mediadores têm sido poupados às criticas feitas a investidores, promotores e senhorios, mas o seu contributo para o aquecimento do mercado de habitação não é insignificante. Admitindo que os mediadores podem, com o PAA, exercer o seu desígnio social, não teria sido mais ajustado que os termos desta parceria tivessem sido esclarecidos desde o início?

3. O anúncio salvífico de Medina

Entretanto, Medina veio relançar o seu programa de rendas acessíveis. Tendo percebido as fragilidades do PAA, Medina focou-se em duas ideias consensuais: 1) a renda deve ser calculada a partir do rendimento e não do preço da habitação, assumindo uma taxa de esforço de 30% sobre o rendimento líquido; 2) as rendas devem ser reduzidas para metade dos valores das propostas no PAA. Um statement crítico em relação ao programa, e ao Governo do seu partido, que estipula uma taxa de esforço máxima de 35% sobre o rendimento bruto, e os tais valores de rendas considerados exorbitantes.

Para o cidadão comum, este anúncio parece extemporâneo: o programa foi anunciado há quatro anos e até à data não tem nenhuma habitação concluída. Mas a questão é outra: a subida abrupta dos preços é, repito, um problema local – é o efeito colateral do sucesso da cidade, usando um conceito de sucesso durante muito tempo defendido pelo próprio Medina. Cabe em primeiro lugar à cidade resolver os efeitos colaterais do seu próprio sucesso: Lisboa viu aumentar brutalmente as suas receitas e estas devem ser aplicadas, pelo menos parcialmente, na resolução desses efeitos colaterais, e o mais grave é a habitação. Medina podia já ter feito muito mais, apostando desde o início em soluções diversificadas com tempos de execução mais consentâneos com a rapidez das transformações. Não se pede muito: pede-se uma maior responsabilização da governação local face aos moradores, potenciais moradores e utilizadores da cidade, e face à própria cidade; e, já agora, um maior sentido de solidariedade com os restantes territórios nacionais que, não tendo vivido as transformações das grandes cidades, não beneficiaram do aumento de receitas daí resultante.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

4. Grandes Expectativas

No dia seguinte ao anúncio de Medina, o Governo ripostou. Se o ritmo das ofensivas e contraofensivas em torno do arrendamento acessível tivesse tradução efetiva, teríamos o problema resolvido em pouco tempo. Mas já percebemos que em matéria de habitação não há espaço para profecias autorrealizáveis. Pelo contrário: quanto maiores vão sendo as expectativas criadas, maior parece ser o desapontamento e o imbróglio não para de crescer.

A autora escreve segundo o novo Acordo Ortográfico