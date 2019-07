Pagamento antecipado de 2000 milhões à zona euro antes do final do Verão

O Governo está a contar realizar, antes do final deste Verão, o primeiro pagamento antecipado de dívida aos parceiros da zona euro, numa operação que, diz o ministro das Finanças, poderá ser numa primeira fase de 2000 milhões de euros e que pode assegurar uma poupança em juros superior a 100 milhões de euros.

Mário Centeno afirma que o processo de pagamento antecipado do empréstimo concedido pelos parceiros europeus no âmbito do programa de resgate assinado em 2011 está a avançar no contexto das instituições europeias e dos parlamentos. “Creio que antes do fim do Verão que conseguimos fazer esse primeiro pagamento”.

Portugal já procedeu ao pagamento antecipado da totalidade da dívida ao FMI, que era a que tinha taxas de juro mais elevadas. Agora, tendo em conta os níveis muito baixos das taxas a que se consegue financiar nos mercados, pretende fazer o mesmo com os empréstimos provenientes da zona euro. Estes empréstimos, embora com condições mais favoráveis que os do FMI, encontram-se agora com taxas mais altas do que as dos mercados. Além disso, com o seu pagamento antecipado, Portugal pode ficar com um calendário de amortização de dívida menos concentrado em determinados anos.

Um pagamento antecipado tem de ser aprovado por todos os credores. O valor do primeiro pagamento estará, revela o ministro, “em torno de 2000 milhões de euros”. “E depois, no futuro, outros pagamentos do mesmo tipo poderão ser feitos. Isso permitirá, dadas as taxas de juro de Portugal neste momento, poupanças que serão sempre superiores a 100 milhões de euros, o que é muito significativo e crucial na gestão da dívida pública em Portugal”, disse.