Endesa prepara caminho para disputar concessões eléctricas à EDP

Apesar de os concursos para as concessões municipais de distribuição eléctrica terem ficado congelados, previsivelmente até que entre em funções o futuro Governo, a Endesa já está a preparar o caminho para disputar à EDP os futuros contratos com as autarquias para as redes que fazem chegar a electricidade às famílias e às empresas.

Continuar a ler