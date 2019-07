Centeno nas listas de deputados? “Não é a mim que me cabe anunciar o que quer que seja”

Passaram quase quatro anos desde que Mário Centeno trocou o Banco de Portugal pelo Governo. Desde então, é sucessivamente apontado, nos barómetros mensais, como o ministro mais popular de António Costa. No estrangeiro, já o elegeram o melhor ministro das Finanças e já foi apelidado de Ronaldo do Eurogrupo. O que vai, então, Centeno fazer com o capital político dos últimos anos? A pergunta foi feita de todas as formas possíveis: Vê-se, no futuro, como herdeiro político de António Costa? Vai integrar uma lista de deputados? Qual é o legado de Mário Centeno? Quer fazer uma segunda legislatura? A resposta não variou: “Não é o momento”.

António Costa já disse que, se o ministro das Finanças quiser, pode fazer uma segunda legislatura. Quer?

O ministro das Finanças quer terminar esta legislatura tal como a consegue antecipar hoje, com este tom de exigência e avaliação positiva. Tenho dito repetidamente que essa é uma decisão para tomar no seu devido momento, que não é agora. Tenho uma visão que faz sempre prevalecer as instituições sobre as pessoas. O ministro das Finanças é o Mário Centeno hoje...

A pergunta era se queria...

Mas a isso não é o momento para responder.

Não é o momento porque depende do resultado?

Não, não é porque neste momento nós estamos a terminar a governação, temos de trabalhar todos para preparar o novo ciclo, e porque numa sociedade madura são as instituições e os processos que interessam, não são tanto as pessoas.

Acha que os portugueses perdoariam a António Costa se não convidasse para as Finanças aquele ministro que está recorrentemente mais bem avaliado?

Do ponto de vista político, a sua pergunta tem todo o sentido. O que eu lhe quero dizer é que faço votos de que, qualquer que seja a decisão do senhor primeiro-ministro sobre a pessoa a quem ele venha a dirigir o convite - caso ele, como eu espero que aconteça, venha a formar um novo Governo –, tudo seja sempre feito na convicção plena de que há que falar para as pessoas com toda a informação, todos os números. Desde o exercício que apresentámos em 2015 foi sempre isso que me moveu. Às vezes dizem que eu sou habilidoso com os números. Não tem nada de habilidade, é simplesmente usá-los e usá-los na forma como eles aparecem e como se nos colocam. Ser muito transparente, muito claro.

Qual é o legado que deixa Mário Centeno?

(Risos) O Mário Centeno não deixa nenhum legado. O Mário Centeno ainda tem muitos anos de vida activa, como ministro das Finanças ou não.

O défice zero?

Isso são resultados que o país atingiu. Eu muitas vezes insisto numa ideia que vem de um estudo de opinião em que os portugueses, entre o campeonato da Europa de futebol, a Eurovisão e a saída do Procedimento por Défices Excessivos, escolheram este último como o evento que mais aumentou a sua auto-estima. Isso é um legado, se quiser, e é uma exigência ao ministro das Finanças que faz o meu trabalho mais fácil mas que não o faz fácil.

O processo das listas de deputados está em curso. Vai ou não integrar uma lista e quantos distritos já o quiseram como cabeça de lista?

Os distritos são muito gentis e as pessoas são muito próximas e isso, confesso-lhe com bastante humildade, deixa-me sensibilizado. Eu ando muito na rua, todos os fins-de-semana, todos os dias...

Como é ser Mário Centeno na rua?

Tento ser o mais natural possível e as pessoas também o são.

As reacções são positivas? Não há queixas sobre serviços públicos?

As reacções, no geral, são positivas. Pode haver um certo enviesamento das pessoas que nos procuram, mas a verdade é que não há nenhuma dificuldade desse ponto de vista e há conversas bastante interessantes. Mas são decisões que vão ser tomadas e conhecidas...

Nos próximos quinze dias...

Ora aí está! Essa é mais rápida. Mas são decisões que não se anunciam em entrevistas porque há uma relação que decorre dentro do PS, em particular com o seu secretário-geral que também é primeiro-ministro. Não é a mim que me cabe anunciar o que quer que seja.

O que é que vai fazer com o capital político dos últimos quatro anos?

É isso que eu quero dizer: ele não é meu, tem de ser das instituições portuguesas, do processo orçamental português. Se eu ficar com ele é quase... não é um roubo, mas é quase como se me estivesse a apropriar de uma coisa que não depende só de mim. Foi um trabalho colectivo, sempre muito bem entendido pelos portugueses, de facto.

A revista The Banker, do Financial Times, elegeu-o como o melhor ministro do ano de 2018, foi designado o “Ronaldo do Eurogrupo”... Isto é seu.

Como lhe digo, não é que eu queira enjeitar o sucesso transmitido nessa dimensão que acabou de dizer, mas para ele ter algum valor, para ser intemporal, não na minha pessoa mas no trabalho que eu desempenho, é muito importante que ele tenha essa continuidade além do Mário Centeno. Não quero dissociar-me dessas avaliações e valorizações que são feitas e que acompanham o meu trabalho e a minha equipa, já agora, porque nós aqui temos uma equipa.

Em tempos disse numa entrevista: “Não podemos deixar que a sociedade esmague o indivíduo, esse é o meu liberalismo”. Como é que se define politicamente? Não sendo do PS, está mais à esquerda do PS ou mais à direita?

Na minha formação há uma predilecção pela interpretação microeconómica, ou seja das pessoas, do indivíduo, e não da macroeconomia. Os economistas que privilegiam esta última perdem muita informação sobre o que se está a passar na base, nas relações entre as pessoas, entre as pessoas e as empresas e entre as empresas. Essa é a minha forma de abordar os fenómenos económicos e sociais. E ao fazer isto, desde sempre tive um posicionamento que privilegia as pessoas. Para mim, esse é um posicionamento à esquerda no espectro ideológico. E que não tem nenhuma incompatibilização com a questão do ser ou não liberal. As nossas democracias são liberais porque são feitas na base do indivíduo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas os liberais no PS não estão mais à direita?

Não sei. Tenho muitas dificuldades em perceber isso. Muitas das medidas que identificamos como sendo mais à esquerda acabam por ter exactamente o impacto contrário, penalizando mais os trabalhadores.

Como por exemplo?

Às vezes porque levam a aumento de impostos, às vezes porque as medidas não são sustentáveis e obrigam a cortes. A economia está um pouco fora desse espectro ideológico. Na parte cultural e social é mais fácil identificar o que são traços mais de esquerda ou mais de direita. E aí, claramente, o meu posicionamento é mais facilmente definível à esquerda do que em qualquer outro campo.

PPP na saúde, por exemplo, é uma questão entre esquerda e direita?

Não, de todo. As PPP na saúde entram exactamente pelo carril da qualidade da despesa pública, e nós devemos ser muito exigentes com a qualidade da despesa pública, não me vou cansar de repetir isto nos próximos meses. E as PPP da Saúde são uma forma possível de gerir um sector que é muito difícil de gerir, que deve recolher todas as boas práticas de gestão. Um serviço é público porque é financiado por todos. E depois deve ser posto ao serviço de todos. Portanto, não há nenhum problema com as PPP se se demonstrar que é um mecanismo eficaz e eficiente de gerir parte do SNS. E é uma parte pequena.