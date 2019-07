Mais uma vitória épica em Wimbledon para João Sousa

João Sousa está, pela primeira vez, nos oitavos-de-final do Torneio de Wimbledon. O tenista português, actual 69.º no ranking mundial, somou a terceira vitória no Grand Slam britânico após um encontro épico de quase quatro horas, em que derrotou Daniel Evans (61.º), por 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4.

Na segunda presença nos oitavos-de-final de um major – após igual resultado no Open dos EUA, em Setembro último – Sousa vai defrontar Rafael Nadal, com quem perdeu os dois duelos travados, em 2014 e 2016, ambos em terra batida. Ontem, o número dois do ranking venceu Jo Wilfried Tsonga (72.º), por 6-2, 6-3 e 6-2.