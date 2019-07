Holandês Teunissen vence primeira etapa do Tour com quedas entre favoritos

O ciclista holandês Mike Teunissen (Jumbo-Visma) venceu neste sábado ao sprint a primeira etapa do Tour de França, que teve partida e meta em Bruxelas, tornando-se no primeiro camisola amarela da edição de 2019.

Teunissen, que cumpriu os 194,5 quilómetros em 4h22m47s, superou em cima da meta o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) e o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), segundo e terceiro classificados, respectivamente, vestindo pela primeira vez na sua carreira a camisola de líder.

“Nem acredito. Estivemos a trabalhar durante meses para ajudar Dylan Groenewegen a vencer esta etapa e depois, num instante, tudo se esfuma por causa de uma queda”, começou por dizer Teunissen. “A seguir pensei ‘ainda me sinto fresco e toda a gente estava a sofrer nos metros finais, incluindo o Sagan, e arrisquei.’”

A etapa, contudo, ficou marcada por algumas quedas, uma das quais já no último quilómetro e na qual se viu envolvido Geraint Thomas, campeão em título, para além do seu companheiro de equipa na Ineos Egan Bernal. Ambos, contudo, terminaram a tirada e as informações que corriam no final da etapa indicavam que os dois estariam bem e não teriam sofrido nenhuma mazela grave.

Pior sorte teve Jakob Fuglsang (Astana), também ele candidato à vitória final, que cortou a linha de meta com ferimentos visíveis no corpo, devido a outra queda, ocorrida a 17km do final. Inicialmente pensava-se que o dinamarquês não seria capaz de recolar aos homens da frente, mas com a ajuda dos seus colegas de equipa Fuglsang terminaria a etapa integrado no pelotão.

A caravana do Tour vai manter-se por Bruxelas mais um dia, disputando-se no domingo a segunda etapa, um contra-relógio por equipas de 27,6 quilómetros.