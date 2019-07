Histórias do Tour: A descer, Mohoric ajuda

Matej Mohoric é, para muitos, o maior “louco” do pelotão actual do World Tour. Estará na Volta a França como um dos gregários de Vincenzo Nibali e é provável que oiçamos falar dele em algumas etapas.

Mas, para explicar a “loucura” deste esloveno, importa recuar uns anos. A 9 de Julho de 2016, Chris Froome, vencedor dessa edição do Tour, espantou o mundo na etapa 8.

Destacando-se do pelotão, o britânico adoptou, em descida, uma posição bizarra na bicicleta. Não só se sentou no tubo superior do quadro – e não no selim –, como conseguiu pedalar, em simultâneo, com o peso do corpo na roda da frente e o peito quase apoiado no guiador.

Controlar as viragens é difícil, fugir a um obstáculo é quase homérico e a posição é, evidentemente, bastante perigosa.

Mas a verdade é que Froome ganhou tempo em descida e é, ainda hoje, para muitos, um pioneiro nesta “arte” de descer. Mas talvez não seja tanto assim.

Três anos antes, nos Mundiais sub-23, foi com esta posição bizarra na bicicleta que Mohoric venceu a medalha de ouro e foi, pelo que se sabe, o primeiro no mundo a apostar nesta inovação corporal, diferente e mais arriscada do que as de Marco Pantani e Peter Sagan, por exemplo.

Parece bom, certo? Talvez não. Dan Martin, um dos principais nomes do Tour, já fez questão de criticar a inovação de Mohoric.

“Querida UCI, que tal pensarmos em penalizar esta nova técnica de descida de estar sentado no quadro? Os ciclistas profissionais até podem ter essa habilidade, mas quantas crianças, em casa, se porão em risco a tentar imitar o que vêem na televisão?”.

Com ou sem perigo, ficam atribuídos os direitos de autor a um ciclista cujas particularidades não se ficam pela “loucura” aplicada nas descidas.

Matej Mohoric chegou ao pelotão não após uma juventude desportista, mas vindo de uma pequena vila rural na Eslovénia. Lá, ocupava-se em conduzir o tractor, cortar a lenha e demais tarefas rurais.

Foi lá que pegou numa bicicleta e começou a descer montes. Dos montes do noroeste esloveno ao World Tour foi uma pequena pedalada, já que pouco demorou a ser campeão do mundo em juniores e sub-23, em 2012 e 2013.

Caso Nibali fique arredado da luta pela camisola amarela – cenário provável, dado o cansaço do Giro (acrescentar link da antevisão) –, não é de excluir que a Bahrain dê a Mohoric liberdade para lutar por etapas.

Para os adversários, fica feito o aviso: nunca, em circunstância alguma, deixem este rapaz escapar numa descida. Provavelmente, só voltam a vê-lo na meta.